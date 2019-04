En la Asamblea se analiza bajar los precios de las maestrías en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional trató la mañana de este martes 2 de abril de 2019 posibles reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Dentro de la mesa, se discutió la propuesta de Viviana Bonilla, que busca regular los precios de maestrías en Ecuador.

En la discusión estuvieron presentes autoridades del Consejo de Educación Superior (CES), miembros de la Comisión del Legislativo que trata el tema y representantes de las universidades privadas del país.



Desde la perspectiva de la legisladora Viviana Bonilla, el alto costo de las maestrías en el Ecuador es una problemática que afecta a directamente a los profesionales del país. “No reconocerlo nos va a llevar a que cada uno esté atrincherado desde su posición y que no podamos llegar a un término medio”, aseguró durante su intervención.



“Un profesional ecuatoriano que no gana más de dos salarios básicos unificados tiene para pagar una maestría de USD 15 000 o 18 000”. Bonilla argumentó que a veces, inclusive, es más, puesto que “el estudiante se endeuda para pagarla”.



Dirigiéndose al rector de la Universidad de las Américas (Udla), Carlos Larreátegui, quien en su intervención en la Comisión defendió los precios de los títulos de cuarto nivel, Bonilla lo increpó: “Me alegra que el proyecto lo perturbe, porque a mí me perturba el alto costo de las maestrías en nuestro país y el endeudamiento de nuestros jóvenes a nivel nacional”.



Bonilla agregó que sus dudas en cuanto al precio de las maestrías en el país no significan que no esté “abierta a discutirlo. Este proyecto tiene pies porque yo me he recorrido el país y he escuchado a las universidades y profesionales del país”.



"No hay ningún interés oculto de beneficiar a nadie, a un sector de un monopolio, peor aún caer en una hiperregulación en el sistema, sino encontrar acuerdos en favor de la comunidad", enfatizó la legisladora.