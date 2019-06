Un apagón masivo afecta Argentina y Uruguay

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los servicios de energía comienzan a restablecerse lentamente en Argentina y Uruguay luego de que un apagón masivo dejara sin electricidad a los dos países en la mañana del domingo 16 de junio de 2019.

La secretaría de Energía de Argentina indicó que el corte ocurrió de manera automática a las 07:07 locales (10H07 GMT) por “una falla del sistema de transporte desde Yacyretá”, la represa binacional en la frontera con Paraguay, según un comunicado.



“La pérdida porcentual fue elevada” y el resto de los generadores no pudieron compensar las pérdidas, añadió la secretaría al asegurar que “ya se está energizando nuevamente para poder regularizar el servicio”.



Es la primera vez que ocurre una falla eléctrica que alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay.



En Paraguay se registraron cortes momentáneos y localizados de energía.



En Buenos Aires, hacia el mediodía, la electricidad había regresado a algunos sectores del centro y el norte de la ciudad. Sin embargo, no funciona el metro ni los trenes y el servicio de transporte se limita a autobuses y taxis.



Hospitales públicos y clínicas privadas funcionan con plantas eléctricas, comprobó la AFP .



“El único inconveniente son los ascensores. Solo tenemos uno en funcionamiento, pero todos los servicios están operando sin problemas”, dijo un empleado en el Hospital Fernández.



“Desde la Central Hidroeléctrica Salto Grande (binacional de Argentina y Uruguay) se está restableciendo paulatinamente la red de transporte de alta tensión y se llegó a alimentar estaciones de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Desde la misma central se alimenta parte de la demanda de Uruguay, que cortó junto con el sistema argentino”, refirió la secretaría de Energía.



En Brasil, un portavoz de RGE, el mayor distribuidor de energía del estado sureño de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, señaló que no hubo reportes de cortes de energía en los 381 municipios que sirve la empresa. “No pasó nada. No tenemos registro de falta de energía”, indicó.