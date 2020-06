¿Cuándo se retomará la matriculación y revisión técnica vehicular en Quito?

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se pronunció sobre los servicios de matriculación y revisión técnica vehicular en Quito, después de que la ciudad cambiara el color del semáforo epidemiológico al amarillo, desde el 3 de junio del 2020.

La AMT dijo que la revisión y matriculación "se mantienen suspendidos hasta nueva disposición de la Agencia Nacional de Tránsito" (ANT).



La entidad gubernamental debe definir la fecha en la que se reanudarían la atención al público para la revisión y control del registro vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito.



Desde que se inició la emergencia sanitaria por la pandemia el pasado 16 de marzo,el servicio en los seis centros de matriculación y revisión técnica vehicular en la ciudad permanece inhabilitado para evitar la concentración de personas y el contagio del covid-19.



El director de la AMT, Juan Aguirre, dijo el 2 de junio en una entrevista que como entidad municipal "solicitaremos que no se multe en un tiempo prudencial por no contar con estos documentos al día".

La @AMTQuito informa a la ciudadanía que los servicios de matriculación y revisión técnica vehicular se mantienen suspendidos hasta nueva disposición de la Agencia Nacional de Tránsito. Infórmate por nuestras cuentas oficiales. #DisciplinaParaVolver pic.twitter.com/TDa1uAbS1B — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) June 3, 2020



El pasado 8 de abril, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que no cobrará multas para quienes hayan agendado su cita en los meses de marzo y abril bajo la calendarización.



En ese entonces, el director de Matriculación de la AMT, Sebastián Laso, informó que se está adaptando el sistema para que no registre las sanciones por calendarización. “Sabemos que fue imposible cumplir con este proceso obligatorio, por ello, trabajaremos para que automáticamente no se refleje ese valor”.



Hasta cuando se inició la suspensión de la revisión técnica por la emergencia, 76 227 automotores habían sido matriculados en Quito.



De su parte la ANT, con el paso de semáforo rojo a amarillo habilitó algunos servicios como la entrega de títulos habilitantes para las operaciones de vehículos de carga pesada y de turismo. Además, el trámite del traspaso de dominio vehicular.



Otro de los servicios es la entrega de autorizaciones para el funcionamiento de las escuelas de capacitación de conducción. Además, la emisión de nuevas licencias de conducir, el cambio de características de un vehículo, certificados a conductores, etc.