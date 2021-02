Con baile y música los militantes del MIT y Pachakutik realizan un plantón en Ambato

Un grupo de simpatizantes del candidato presidencial por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, permanece concentrado en las afueras de la sede de la organización política, en la avenida Cevallos y Guayaquil, en el centro de Ambato, este jueves 11 de febrero del 2021.

Portando banderas arco iris y una gigantografía de su líder político exigían al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el proceso de escrutinio sea transparente. “Se ve se siente Yaku Presidente’, ‘En defensa del agua, Yaku Presidente”, fueron algunas de las consignas. También hubo baile y música, y el apoyo de algunos conductores.



El coordinador Provincial de Pachakutik de Tungurahua, José Montaguano, en rueda de prensa, dijo que están exigiendo transparencia y honestidad. “El asunto no es con Yaku Pérez sino en favor de los ecuatorianos que esperan un cambio rotundo en nuestro país. No queremos que regresen los 14 años de zozobra, el terror y el miedo. El país necesita de hombres con capacidad para gobernar con honestidad para eliminar la corrupción”.

Pidió a sus militantes y simpatizantes, las organizaciones se primer y segundo grado estar vigilantes y en forma pacífica en los plantones que defienden la voluntad del pueblo.



Aclaró que viajaron a Quito y Guayaquil dirigentes de las organizaciones y no gente de las comunidades para precautela su salud. “No vamos a viajar a Quito, sino que nos mantenemos vigilantes en la sede de la organización, el Movimiento Indígena de Tungurahua y en el Consejo Provincial Electoral en forma pacífica para impedir que nos ponga un gobierno nefasto y dictatorial”.



Mencionó que las movilizaciones son de paz y no permitirán que otras personas se infiltren y provoquen vandalismo. Afirmó que si Yaku Pérez no pasa a la segunda vuelta esperarán los lineamientos de la coordinación nacional y de la decisión que adopte su líder.



Agradeció a los habitantes de la provincia de Tungurahua por convertir al Movimiento Pachakutik es la primera fuerza política de la provincia y que respalda este proceso y que confía en el proyecto de gobierno de la ‘Minga por la vida’.



A la reunión también asistió el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT), Segundo Poalasín. Mencionó que están dolidos e indignados por lo ocurrido por el CNE y con las inconsistencias de las actas donde se fraguó el fraude colocando cantidades que no corresponden en la votación verdadera.



“Estamos alertas con todas las organizaciones para defender la democracia. Nuestras bases no van a permitir que se perjudique al pueblo del Ecuador y por eso apoyamos una posible movilización”, dijo el dirigente.



A la rueda de prensa también asistió Leidy Morales, directora de Unión Popular. Mencionó que responsabilizan al CNE por la inestabilidad y la falta de transparencia en el procesamiento de las actas. “No es justo que se vulnere de esa forma la voluntad de los ecuatorianos que dijimos en las urnas no al correísmo. Todas las organizaciones de maestros, trabajadores y más estamos atentos y defendiendo la democracia”.