Uribe sugiere a militares venezolanos intervenir para superar la crisis

El expresidente colombiano Álvaro Uribe sugirió hoy (25 de septiembre del 2018) la intervención de los militares venezolanos para superar la crisis política, económica y social que afronta ese país.

Así lo afirmó el ahora senador Uribe en Twitter, en donde señaló que no cree en "gobiernos militares, pero sí en la necesidad de que las Fuerzas Armadas de Venezuela intervengan para superar la crisis humanitaria".



Uribe ha sido un constante crítico de los gobiernos del entonces presidente Hugo Chávez y del actual mandatario, Nicolás Maduro, a quienes culpa, entre otros asuntos, de la migración venezolana.

De acuerdo con cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país ante la crisis. De ellos, casi un millón se ha instalado en Colombia.



Según el jefe del partido Centro Democrático, el mismo al que pertenece el presidente colombiano, Iván Duque, la posible intervención de los militares venezolanos se debería dar para que se empiece a superar la crisis humanitaria.



No es la primera vez que Uribe expresa esta propuesta. En abril del año pasado en una protesta de venezolanos ante la embajada de ese país en Bogotá, exhortó a los militares y policías del país vecino a que "desacaten" las órdenes de sus oficiales.



"Los soldados y policías de Venezuela deberían desacatar la orden de la dictadura, frenar cualquier acción de ataque al pueblo de Venezuela, notificarle a la dictadura que el Ejército no está para reprimir al pueblo en su nombre sino para defender (...) la democracia", dijo Uribe en esa oportunidad.



A propósito de la situación en Venezuela, el presidente de EE.UU., Donald Trump, opinó hoy que un golpe militar contra el Gobierno Maduro podría triunfar "rápidamente" si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo.

"Es un régimen (el de Maduro) que, francamente, podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso", dijo Trump en declaraciones a periodistas al reunirse por primera vez con Duque, en la sede de Naciones Unidas