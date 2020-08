Álvaro Noboa fue proclamado candidato presidencial de AEA; CNE envió veedor a convención

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Álvaro Noboa se convirtió este 12 de agosto del 2020 en el primer candidato oficial para la Presidencia del Ecuador. Este día se realizó la convención nacional de su partido: Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA).

Sylka Sánchez, exdiputada y dirigente de la organización política, indicó que los delegados de las 24 provincias votaron por la candidatura del empresario bananero. También dijo que hubo la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Por unanimidad todos nuestros directores provinciales han votado por la candidatura del abogado Álvaro Noboa como candidato a presidente del Ecuador”, detalló.



Esto a pesar de que días atrás el CNE ratificó el pasado 10 de agosto la cancelación del partido por no alcanzar el porcentaje mínimo de votos en dos elecciones pluripersonales consecutivas, como lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia.



Sánchez explicó que el pasado 9 de agosto AEA tuvo su convención, pero el delegado del CNE no asistió porque supuestamente no habían impugnado el trámite de cancelación.



“Hicimos la denuncia en la convención, presentamos además ante la Fiscalía una denuncia pidiendo un acto urgente en donde se llamaba a declarar a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y en la noche el CNE rectificó y se nos dijo que por una falla técnica había habido un error y rectificaron. Ayer (martes) notificaron el envío del veedor”.



El departamento de comunicación del CNE confirmó la presencia del veedor en la convención de la lista 7. Se indicó que como tienen recursos pendientes, se envió el delegado. Se explicó que, al existir aún un recurso pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral, la cancelación del partido aún no está en firme.



Sin embargo, si el TCE ratifica la cancelación y AEA quedaría fuera del registro de organizaciones políticas y ya no podría proceder con la inscripción de candidatos.