Ximena Duchicela: 'Yo invito a mis alumnos a repensar el rol de las mujeres'

"Soy maestra, mi nombre es Ximena Duchicela. Trabajo en una institución educativa fiscal de Quito, con alumnos de 13 a 15 años. En este Día de la Mujer (8 de marzo del 2021) reflexiono sobre mi papel formador con los chicos, pero también como madre de Sofía, de cinco años, y como trabajadora.

"Como maestra tengo un rol formador, soy la responsable de que puedan tener pensamiento crítico en lo que les circunda, en la sociedad. Mi tarea es mostrarles la otra cara de la realidad, que de repente ellos no ven y que a veces la educación no aborda por dedicarse solo a enseñar sobre materias.



"Trato siempre de vincular la educación con lo social, lo político. Intento incluir el tema de género en todo. Trabajo ese tema con ellos desde las aulas porque pienso que la educación debe tener una visión de género en todos los niveles, desde el inicial hasta bachillerato.



"Por ejemplo, les invito a pensar desde el rol de sus mamás. Cuando me dicen que ellas no hacen nada o que no trabajan, yo les digo que sí trabajan en la casa y que el problema es que se trata de una labor no remunerada.



"En lengua o en temas de cultura se puede abordar mucho las historias de las mujeres, su resistencia, su lucha. Desde mi posición les muestro a mis alumnas mujeres que hay que superar esas diferencias en todo ámbito con los hombres para conseguir una sociedad más equitativa.



"No les pido que sean feministas, pero sí que vean de forma más efectiva el papel de la mujer en el colegio, en la casa, en la sociedad. Mi trabajo es que ellas puedan mirar que el papel de las mujeres es fundamental en todos los espacios.



"Las chicas, por ejemplo, no tienen representatividad en el colegio. Es importante vincularlas a procesos de transformación en todos los espacios.



"Con los varones es un reto todo el tiempo. Para mí es una constante mostrarles y pedirles respeto a los chicos. Pasa que con los profesores hombres, de edad avanzada y serios son tranquilos y bien portados.



"Pero es interesante porque se puede ver a diario cómo ellos van rompiendo esa idea de la educación vertical. Al inicio se me complicó, pero ahora es más fácil. Sin embargo, siempre es un problema el tema de género, no solo en el trato con estudiantes sino también con padres.



"Como profesoras mujeres también nos hace falta trabajar para que se consoliden ciertos logros o se puedan alcanzar otras conquistas laborales. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la maternidad. Nos dan tres meses de lactancia, después de dar a luz, como si después nuestros bebés, ya no necesitan de nosotras.



"El gremio de las docentes debe presionar para que las condiciones laborales mejoren, para que tengamos espacios en las instituciones educativas en donde nos podamos sacar leche y para que se cumplan las dos horas de lactancia en la realidad. Para eso hay que organizarnos.



"El gremio se ha olvidado del tema de género. No se plantean estas deficiencias, sobre todo de las necesidades de las docentes madres. No se trata solo del sueldo sino de las condiciones materiales para desenvolvernos.



"También soy madre. De hecho, no sé en qué momento del día dejo de ser profe y empiezo a ser mamá. Desde las 08:00 empiezo a recibir mensajes y no paro hasta las 19:00. Es complicado atenderle a mi hija. A veces como profesoras mujeres estamos más pendientes de nuestro grupo que de nuestros hijos, es complejo sostener ambas cosas a la vez".