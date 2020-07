Alianza País puso en venta su sede nacional en Quito, avaluada en USD 1,3 millones

LEA TAMBIÉN

El movimiento oficialista, Alianza País (AP), puso a la venta su sede nacional, ubicada en las avenidas De los Shyris y Portugal, en el norte de Quito. El anuncio está publicado en la web de la organización política. Las ofertas se receptarán hasta el lunes 20 de julio del 2020, en la propia oficina del movimiento.

Según el portal web de consultas del Municipio de Quito, el predio 93645, perteneciente a Alianza País, tiene un avalúo total de USD 1 364 832,125. Este Diario intentó comunicarse con Gustavo Baroja, actual secretario Ejecutivo de Alianza País, pero no se concedió la entrevista.



Se indicó que este miércoles 15 de julio del 2020, se efectuaría una reunión entre dirigentes provinciales de la organización. Lenín Moreno, presidente de la República, es también el actual presidente de AP, pero ha marcado distancia con el movimiento. En febrero pasado se anunció la suspensión de la convención nacional de AP, que se debía realizar en Babahoyo. Por ahora no se ha concretado una nueva fecha.



La asambleísta Elizabeth Cabezas, segunda vicepresidenta de AP, evitó pronunciarse. Según su equipo de comunicación, la legisladora no ha mantenido reuniones con la dirigencia del movimiento y no está al tanto del tema.



A raíz del rompimiento del presidente Moreno con el ala correísta de Alianza País, a finales del 2017, la organización perdió fuerza política. En las elecciones seccionales de 24 de marzo del 2019 el movimiento no presentó candidato a la Alcaldía de Quito y sufrió un revés en provincias donde se había alzado con triunfos electorales en la última década.



La tienda también estuvo envuelta en casos de corrupción, como el denominado Sobornos, que indagó presuntos aportes irregulares para campañas proselitistas de la organización, a cambio de contratos con el Estado.



Por ahora no se ha confirmado se Alianza País presentará candidato propio para los comicios presidenciales del 7 de febrero del 2021. Entre el 9 y 23 de agosto próximo, se efectuarán las elecciones primarias, en donde los partidos y movimientos definirán los cuadros que presentarán en las votaciones del próximo año.