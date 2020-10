Alemania y Francia acusan a Rusia del envenenamiento a Navalni y proponen nuevas sanciones

LEA TAMBIÉN

Los gobiernos de Alemania y Francia han señalado a las autoridades de Rusia por el envenenamiento del opositor Alexei Navalni, alegando que no hay "otra explicación posible" para un "intento de asesinato" que han llamado a contrarrestar con una nueva ronda de sanciones por parte de la Unión Europea.

Navalni enfermó de forma repentina el 20 de agosto del 2020, durante un vuelo de Siberia a Moscú. Dos días después, fue evacuado en coma a un hospital de Berlín, lo que derivó en una serie de análisis médicos que apuntaron que el opositor había sido intoxicado con un agente nervioso de tipo Novichok.



El opositor culpó en una reciente entrevista a 'Der Spiegel' al presidente ruso, Vladimir Putin. "No veo otra explicación", dijo, utilizando un argumento que ahora parecen replicar los ministros de Exteriores francés y alemán, Jean-Yves Le Drian y Heiko Maas, en un comunicado conjunto.



"Consideramos en este contexto que no existe otra explicación posible al envenenamiento que una responsabilidad y una implicación rusa", dijeron ambos ministros, alegando que por ahora Moscú no ha ofrecido "ninguna explicación creíble" pese a que han solicitado "en varias ocasiones" que investigue los hechos.



Un día después de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) avalase la tesis del envenenamiento, París y Berlín han subrayado que "este terrible intento de asesinato constituye un atentado contra los principios elementales de la democracia y del pluralismo político".



Por este motivo, han adelantado que transmitirán a sus socios europeos "propuestas de sanciones adicionales", dirigidas contra las personas "consideradas responsables de este crimen y de la violación de las normas internacionales, en relación a sus cargos oficiales".