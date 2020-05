Alcaldes revisan datos sobre el covid-19; algunos hacen reparos

LEA TAMBIÉN

Los alcaldes empezaron a recibir desde ayer información sobre el estado del contagio de la enfermedad en sus cantones. Es un boletín detallado de los casos y su evolución. Contiene todos los parámetros de salud.

Este será uno de los elementos que las autoridades municipales tendrán para tomar una decisión sobre el semáforo que se aplicará en los cantones.



Además, recibieron un estudio sobre el covid-19, del 27 de febrero al 19 de abril. Este documento fue expuesto el miércoles a los directivos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en la reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE).



Algunos alcaldes entregaron esa información a la Mesa Técnica de Salud para el análisis, con el fin de tener el panorama de cómo les afecta el coronavirus. Otros dicen que las cifras no cuadran con los datos que ellos reciben localmente.



En Manabí, los alcaldes dijeron que luego de que la Mesa Técnica entregue sus resultados se analizará la situación real de cada cantón; después emitirán un informe que será debatido la próxima semana.



El prefecto Leonardo Orlando afirmó que Manabí seguirá con el semáforo rojo hasta finalizar mayo, debido a que se han hecho estudios con base en informes anteriores del COE nacional, donde consta que se han tomado unas 2 000 pruebas y cree que debería testearse al 9% de la población.



El alcalde Agustín Casanova afirmó que los datos del Ministerio de Salud sobre Portoviejo son un subregistro, porque -por ejemplo- los resultados de las pruebas demoran en llegar y se han tomado pocas.



El alcalde de Morona, Franklin Galarza, señaló que los registrados por el Ministerio de Salud no son datos contrastados ni muestran la real situación, porque en su cantón la toma de pruebas es limitada.



Rómel Sarmiento, alcalde de Azogues, también aseguró que los datos no concuerdan. Según él, el miércoles anterior se registraron 8 casos confirmados en Cojitambo y esos aún no constan. A su criterio, en Cañar no hay solo 297 casos.



El COE cantonal de Santo Domingo aún no tiene la información de los contagios.



Según el alcalde, Wilson Erazo, una vez que se tengan esos datos serán analizados bajo dos ejes temáticos prioritarios para la apertura: el productivo-económico y el de salud.



Los alcaldes deben notificar oficialmente sobre el color de semáforo que escogieron.



Salud entregará informe de contagios, cada semana



Las cifras de los casos registrados son algunos de los insumos que se entregarán en el informe semanal a los municipios. Se trata de número de diagnósticos confirmados, negativos y sospechosos, por cantón y también por parroquia.



El detalle de fallecidos por cantón, que se ofrece a escala nacional, también estará disponible. Habrá dos columnas, una de los decesos de personas que se hicieron la prueba de diagnóstico y otra de los ‘probables’, hasta confirmar lo contrario.



El grupo etario de contagiados y de fallecidos, en ocho rangos: de 0 a 11 meses, de 1 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 49, de 50 a 64 y de más de 65.



El sexo en el número de personas infectadas como en el de fallecidos se incluirá.



Una información sobre la institución en donde fue atendida la persona se proporcionará, como Ministerio de Salud, Seguro Social, Policía, seguro privado, Municipio.



La nacionalidad es un dato que se mantendrá: ecuatoriana, venezolana, estadou­nidense, española, etc.



La fecha que constará en el informe que se distribuirá será el del día de inicio de síntomas, como se ha venido haciendo.



El ECU-911 y la Policía Nacional remitirán la información



El sistema ECU-911 reportará a los municipios y a los COE cantonales información sobre el número de llamadas de emergencia relacionadas con robos, asaltos e irrespeto al toque de queda.

En esta sala del sistema de ayuda ECU-911 se recibe información de todo el país. Foto: EL COMERCIO



Con los mapas de calor se alertará permanentemente sobre focos de aglomeraciones en espacios públicos.



Además, informará respecto del cumplimiento o no de la restricción vehicular.

​

En temas de tránsito remitirá datos sobre accidentes de tránsito, atropellamientos, vehículos averiados, entre otros.



La Policía, en cambio, informará sobre los homicidios que se reportan. El promedio semanal de muertes violentas durante la emergencia sanitaria es de 21,4 casos.



Además, informará sobre las armas usadas, el espacio físico donde ocurre el hecho, la edad y el sexo de las víctimas.



Sobre violencia intrafamiliar se informará el número de casos registrados por semana y el número de detenidos.



Se detallará el número de operativos antidelincuenciales y las incursiones de los policías para hacer cumplir el toque de queda, que comienza a las 14:00.



La movilidad servirá para medir la tasa de contagio



Una tasa de contagio y de vulnerabilidad por cantón entregará semanalmente un equipo liderado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) al COE nacional.

El movimiento de personas en Guayaquil se incrementó durante esta semana. Foto: Reuters



Ese parámetro saldrá de la cantidad de contagios, de viajes intercantonales de personas y del número de habitantes de cada jurisdicción. Este último está basado en proyecciones de población del INEC.



La tasa se clasificará en alta, media o baja; se determinará la prevalencia del virus, su comportamiento por cantón y su dispersión a otros territorios.



Se indicarán cuáles son los cantones con alta prevalencia de contagios, su cercanía con otros en las mismas condiciones o los que están cerca de ciudades con baja prevalencia de contagios, es decir, con menos riesgo de circulación del virus.



Se medirá el grado de vulnerabilidad de cada cantón, que estará determinado por la capacidad de respuesta local a la propagación del virus.



Estos informes están en una plataforma que se dio al COE nacional; de ahí irán a cada COE provincial para su verificación y validación, para finalmente transmitirse a los municipios, según Giovany Vergara, jefe de Gestión Geográfica del IGM.