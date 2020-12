Indignación por alcalde que violó toque de queda que él decretó ante el covid-19

“El toque de queda prohibía la circulación de las personas, de vehículos, en el periodo comprendido entre las 10:00 de la noche, del 7 (de diciembre), hasta las 05:00 del día 8. Las fiestas privadas no estaban prohibidas. No había ley seca, no había prohibición de fiestas privadas”. Con esta justificación el Alcalde de Baranoa, un municipio colombiano del departamento de Atlántico, se defendió de las críticas en redes sociales, luego de que se conociera que el funcionario violó la restricción que él mismo estableció ante la propagación del covid-19.

Un video en el que aparece Roberto Celedón se difundió en Internet el pasado 8 de diciembre del 2020. En el clip se ve al funcionario en una fiesta sin tapabocas ni distanciamiento, cuando se suponía que el Municipio tenía toque de queda.



En su defensa, aseguró que no incumplió la Ley porque llegó a la fiesta a las 05:10 y la restricción solo regía hasta las 05:00 a.m.

Los habitantes del Municipio colombiano están molestos por el comportamiento de Celedón y muchos no creen que haya salido de su casa después de que finalizara el toque de queda y por la falta de medidas de bioseguridad. En el video se ve que los asistentes no mantienen el distanciamiento social y tampoco utilizan mascarillas.

#COVID19 Alcalde de Baranoa @robertoceledon, Cambio Radical, reconoce en un comunicado que fue a la fiesta en un kiosko en la vía a Campeche y alega que es "respetuoso" de las normas contra el Covid-19. Pues no: allí estuvo sin tapabocas y sin distanciamiento. Pésimo ejemplo. pic.twitter.com/GSqkEZjMIY — José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) December 9, 2020



“Sí, no tenía tapabocas, fue una falla, lo reconozco. Yo estoy seguro que muchos no usan el tapabocas las 24 horas y yo en ese momento no lo tenía. Pero créeme que ando con mi spray antibacterial en el bolsillo”, aseguró Celedón.



Los usuarios de las plataformas de Internet recriminaron en las redes sociales la actuación del Alcalde. Las personas difundieron el video de la fiesta con mensajes en los que se podía leer frases como “pésimo ejemplo”, “fiestero”, “irresponsable”. Ante las reacciones de la comunidad, Celedón emitió un comunicado en el que dijo que es “respetuoso de las normas, mucho más de las que decretamos por el bien de los baranoeros. En el lugar en el que estaba no excedía el máximo de 50 personas”.



En el mismo comunicado, Celedón dijo que no había incumplido la medida. “Luego de encender las velitas con mi esposa llegué a eso de las 5:10 a.m. al corregimiento de Campeche, donde se conmemora la Inmaculada Concepción y fui recibido por unos amigos”. Para demostrar lo que estaba diciendo, el funcionario publicó en su cuenta de Twitter unas fotos que, según menciona, comprueban que no violó el toque de queda y que prendió velitas en su casa.

¡Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre! En casa, @MilenaMafud y yo encendemos unas velitas llenas de esperanza, una luz que sea un regocijo para el mundo en estos tiempos en que tanto lo necesitamos. ¡Feliz #DíaDeLasVelitas🕯! pic.twitter.com/lcwEBeVkip — Roberto Celedón (@robertoceledon) December 8, 2020



Según información del medio El Espectador, el pasado lunes 7 y martes 8 de diciembre se llevó a cabo la celebración del Día de las Velitas. Como medida de prevención varios municipios en Colombia decretaron ciertas restricciones para evitar un aumento en los contagios de covid-19.



Entre ellos estaba Baranoa, que estableció un toque de queda desde las 22:00 del 7 de diciembre hasta las 05:00 del siguiente día.