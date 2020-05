El ajetreo vuelve a ciertos sectores de Guayaquil, en medio del semáforo en rojo; locales de comidas abrieron con letreros 'solo para llevar'

LEA TAMBIÉN

Las puertas metálicas de los cientos de puestos que forman la Bahía de Guayaquil siguen cerradas. Pero ciertos sectores de esta zona, el corazón comercial de la ciudad, registraron tumultos la mañana de este lunes 4 de mayo de 2020.

Decenas de personas coparon parte de la calle Ayacucho, donde se expendían a gritos productos para la venta ambulante. Mientras otro grupo de clientes se amontonó frente a las distribuidoras farmacéuticas de la calle Chimborazo, en pleno centro de la urbe.



Aunque el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal (COE) ratificó que la ciudad se mantendrá en rojo, y que seguirá el aislamiento durante la emergencia sanitaria por covid-19, decenas de guayaquileños salieron a las calles esta mañana.



Su movimiento fue notorio en vías del centro y sur de la urbe, como las avenidas 25 de Julio, 9 de Octubre y otras calles principales como Chile. Farmacias, agencias bancarias y supermercados estuvieron copados hasta antes del mediodía.

Las filas eran extensas junto a los bancos ubicados en la calle Pichincha, en pleno centro. Muchos de los usuarios no respetaron el distanciamiento de al menos dos metros. “La atención es lenta y los cajeros automáticos no están funcionando. Cómo pretenden que baje la enfermedad si dejan que se amontone la gente”, reclamó un usuario.



Para este 4 de mayo se anunció la reactivación de las actividades comerciales, solo mediante entregas a domicilio. Sin embargo, algunos restaurantes populares, en sectores como Los Esteros, volvieron a abrir sus puertas. En las aceras colocaron letreros con el anuncio ‘solo para llevar’, aunque esta actividad no está permitida.



El Municipio de Guayaquil advirtió que los locales que no estén autorizados serán clausurados. La Dirección de Justicia y Vigilancia, junto con la Policía Metropolitana, realiza operativos desde las 08:00, para verificar que solo estén funcionando negocios de alimentos y salud.



En tanto que desde las 07:30 la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) mantiene la vigilancia en cinco puntos de la ciudad para el control de buen uso de los salvoconductos. Con la apertura de las ventas a domicilio se esperaba un aumento del flujo vehicular.



Y así se reflejó en la avenida 25 de Julio, junto a la Universidad Agraria. Los autos tuvieron que bajar la velocidad antes de pasar por el puesto de control, al que se sumaron policías y militares.



Andrés Roche, gerente de la ATM, informó hay cerca de 11 000 multados por incumplir las restricciones de movilización en el cantón. Y cerca de 1 100 autos habían sido retenidos hasta la semana anterior.