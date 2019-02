Conductores impiden intento de un hombre de arrollar a un agente de tránsito en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

"Pónganse adelante, señores", le pide a gritos un agente de tránsito a un vehículo desde el cual grababan la agresión del conductor al uniformado. El vehículo, un Chevrolet Corsa negro, intentaba arrastrarlo cuando el representante de la autoridad estaba sobre el capó del automotor para evitar que escapara. El hecho ocurrió en la esquina entre las avenidas 6 de Diciembre y De los Granados, en el norte de Quito, y la grabación fue difundida en redes sociales la tarde de este lunes 18 de febrero del 2019.

"Crúzale, mami. Crúzale", se escucha en el video. Enseguido, el auto y dos vehículos más bloquean al conductor y cierran el paso al Corsa. Inmediatamente, cuando el automotor queda estancado y no puede avanzar, el agente agredido desciende del capó, camina hacia un lado y abre la puerta del hombre que manejaba.



Con la ayuda de un compañero, el agente quita las llaves para apagar el auto y sacan al conductor del vehículo. El hombre forcejea durante un par de segundos con ellos. Otros uniformados se acercan y bloquean al conductor. En ese momento, él es retenido y llevado a una acera de la av. 6 de Diciembre.





Mientras los uniformados realizan la detención, se escucha a varias personas gritar reclamos en contra del conductor y le increpan por su actitud en contra del agente.



El agente que se vio afectado por la agresión del conductor se veía agotado. Una joven se aceró y le brindó agua. En ese momento, el uniformado narra a la persona que graba: "desde la Eloy Alfaro hasta acá me está arrastrando". Cuando le preguntan la razón por la que controló al vehículo negro, él responde: "no tiene licencia. No tiene matrícula. No tiene nada ese vehículo. Está sin placas", asegura.



El video se difundió en redes sociales, en donde distintos usuarios mencionaron a la Agencia Metropolitana de Tránsito (@AMTQuito). Minutos después, la entidad, se pronunció en la plataforma de Twitter.



"Informamos que se ha puesto en conocimiento de las autoridades para la respectiva investigación. Nuestra institución trabaja para garantizar la seguridad vial y bienestar de la ciudadanía por lo que rechaza cualquier manifestación de violencia contra nuestros funcionarios", dijo.



En el 2018, tres personas que faltaron de obra a los uniformados fueron sancionadas con tres días de pena privativa de libertad. Hace dos años, en el 2016, fueron nueve. Por agresiones verbales, el año pasado, hubo 333 casos. Esa contravención se castiga con el 30% del salario mínimo y seis puntos menos en la licencia. En el 2017 fueron 433.



Por ataque y resistencia, una persona fue sancionada con seis meses de prisión en el 2018.