El abuso de menores es 'algo criminal', afirma el cardenal de Nicaragua

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó este domingo (3 de marzo del 2019 que el abuso de menores "es algo criminal", y llamó a los fieles católicos a tener "coherencia" en sus vidas, ya que "este no es un problema solamente de la iglesia".

Brenes se refirió al tema durante una misa dominical en Managua, haciendo eco de una recomendación del papa Francisco en El Vaticano a inicios de la semana a 140 presidentes de conferencias episcopales.



"El papa nos ha llamado para que compartamos con nuestros fieles, para alertarlos de que esto es un mal, es algo criminal", dijo el cardenal nicaragüense en referencia al tema de abuso de menores.



En los últimos años la Iglesia Católica ha estado salpicada por casos de pederastia entre sacerdotes, especialmente en países de América y Europa.

"No es la iglesia, no son todos los sacerdotes, no son todos los religiosos, desgraciadamente son algunos hermanos, son algunos laicos, que lamentablemente no están viviendo una coherencia en sus vidas. El señor nos está pidiendo coherencia en nuestras vidas, escucharle a él", sostuvo Brenes.



El cardenal de Nicaragua afirmó que "el papa está preocupado por el mal ejemplo que algunos hermanos nuestros están practicando, con el abuso de los menores, porque esto no es la actitud de pastores".



Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, anunció que ha citado a los obispos del país para sostener una reunión el lunes 4 de marzo de 2019 en Managua para abordar el tema y las recomendaciones de Francisco.



"Traigo una misión del papa, que es entregar toda la documentación, y el papa me dijo que lo hiciera lo más pronto posible", explicó el cardenal.

Además de los casos de pederastia, el papa reconoció recientemente que muchas monjas sufren y han sufrido abusos sexuales por parte de curas y obispos.