‘El Abuelo’ difundía en redes sociales fotos con policías y convocaba a audiciones a jóvenes músicos

‘El Abuelo’ era activo en la red social Facebook. El estadounidense Royce P. escribía igual mensajes políticos, como exhibía imágenes de reuniones con funcionarios del Estado o jóvenes en Ecuador. El hombre se encuentra detenido desde el viernes 29 de marzo del 2019 en una cárcel de Quito, procesado en una indagación por trata de personas con fines de explotación sexual.

El 12 de marzo del 2019 se conoció por primera vez de la posible vinculación de Royce P. con una red dedicada al reclutamiento de adolescentes en Quito, para fiestas en su departamento rentado en el sector del Quito Tenis. Una de las jóvenes que había acudido hasta ese lugar es Carolina, de 15 años, hallada muerta en un terreno del norte de la ciudad el 26 de agosto del 2018.



En la red social Royce P., de 65 años, se presentaba como Vicepresidente de una compañía dedicada a los servicios petroleros. Al navegar en la página web de la firma, asentada en Missouri City, Texas, el buscador redirecciona al dominio de una empresa de similares características y con otro nombre, ubicada en Memorial City Way, a 24 minutos de viaje en auto de la primera.



Según la base de datos de compañías Zoom Info, Missouri City es un parque industrial ubicado en las afueras de Houston, en Estados Unidos.



Misouri City está ubicado apenas a media hora de la ciudad de Houston, en Texas. Allí está ubicada la sede de la cual Royce P. se identifica como Vicepresidente para América Latina. Foto: Captura

La primera compañía aparece con un promedio anual de ingresos de USD 11,6 millones y 58 empleados, mientras que, la segunda, con ingresos de USD 818 millones y 2 600 colaboradores. En LinkedIn, la compañía de Royce P. se describe como “líder global en diseño, manufactura e instalación de aplicaciones complejas de bombas eléctricas sumergibles”.



En la Superintendencia de Compañías de Ecuador, la empresa en la que trabaja Royce P. está registrada como una sucursal con sede en Panamá, dedicada al diseño, fabricación, comercialización y venta de equipo para levantamiento artificial en pozos petroleros y productos especiales asociados con bombas electro-sumergibles.

Royce P. tiene dos perfiles de LinkedIn; en el primero, en español se identifica como Gerente Regional de Ventas (desde 2006) y en el segundo, en inglés, como Vicepresidente de Operaciones para América Latina (desde 2008). El abogado de la madre de Carolina, Milton Castillo, asegura que lleva siete años en el país.

En su perfil de Facebook, Royce P. tiene una foto junto a uniformados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, en los exteriores del Casino de Oficiales en el complejo de entrenamiento de esta entidad, en Pusuquí, al norte de Quito.





Facebook revela otras actividades de Royce P. en Ecuador, como la convocatoria a jóvenes músicos para audiciones en Quito. En la red social hay dos páginas a través de las cuales se hacían invitaciones: Retrogate Productions y Quito Carnage.



Las dos páginas tienen la misma imagen de perfil. En la ventana de información hay el mismo número telefónico; al agregar el celular en los contactos y visualizarlo en WhatsApp aparece una foto de Royce P.

En Facebook, la productora de Royce P. aparece como Retrogate Productions. Foto: Captura

Gabriel (nombre protegido) recuerda que lo conoció en un festival de metal en 2013; en aquel tiempo el joven músico tenía 20 años. Después de que su banda tocó en aquel concierto, el ciudadano estadounidense se les aproximó. “No tuve mucho contacto con él. Se acercó (no sé si éramos todos, tal vez estábamos solo dos o tres), pero ahí nos pusimos en contacto. Era una persona muy característica; tú lo veías y él te llamaba la atención. Siempre estaba con su sombrero y con su atuendo. Él nos dijo que conversáramos sobre un tema de producción musical”. El hombre le dijo al grupo que estaba interesado en producir con músicos jóvenes. No volvieron a hablar.

Publicación de 2017 en la que Royce P. incluye la fotografía de un joven tocando una guitarra. Foto: Captura

En 2016, Royce P. hacía públicas, a través de su perfil, sus intenciones de realizar un casting para músicos jóvenes. Los requisitos, ser hombre y tener entre “14 y 20 años de edad”.



En una publicación del 2 de septiembre del 2017, el estadounidense escribía: “¿Por qué mis fiestas incluyen gente joven y no solo gente de mi edad? Porque los jóvenes no son aburridos y no caen temprano”, adjuntando la foto de un joven tocando la guitarra junto a una mujer que no se logra identificar, pues está de espaldas.



Publicación de 2013 en la que Royce P. busca músicos jóvenes. Foto: Captura

Una de sus últimas publicaciones, un día antes de ser detenido para investigaciones (25 de marzo de 2019), Royce P., oriundo de Texas, incluía en Facebook un mensaje de connotación política, en favor de la retórica antimigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Costo del muro fronterizo: USD 10 000 millones. Costo de la inmigración ilegal: USD 99 000 millones”, decía el meme compartido por el estadounidense.



Milton Castillo, abogado de Amanda (nombre protegido, madre de la adolescente victimada en agosto), dice que “se está investigando qué vínculos puede tener ‘El Abuelo’ con la muerte de Carolina. Reclutaba a través de Christian G., alias ‘Careniña’, a menores de edad y los llevaba a su casa y tenían fiestas”.



De la exhumación del cadáver, señala el abogado, se desprende que Carolina “estuvo viva cuando fue violada y que posteriormente le habrían metido en su cuerpo alcohol a nivel que no se puede entender normal que una persona pueda ingerir por sí misma. Pudo haber sido asfixiada”.



Un video registró que cuatro personas, entre ellas dos chicas, arrojaron el cuerpo de la colegial al terreno baldío el 26 de agosto. La joven había salido de su casa la noche anterior. Su madre pidió una investigación pero, cuatro meses después, en diciembre del 2018, un informe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) concluyó que Carolina tuvo una muerte natural.



La autopsia de la menor registraba hematomas y desgarres en las partes íntimas, así como golpes en el tórax, extremidades, rostro.



Después de la denuncia del 12 de marzo, seis personas han sido procesadas en tres expedientes diferentes: tres hombres por el delito de violación con muerte, entre ellos ‘Careniña’; dos adolescentes mujeres por el delito de fraude procesal (posibles encubridoras); y ‘El Abuelo’ por el delito de trata con fines de explotación sexual.



Castillo no está de acuerdo con la indagación por fraude procesal, considera que existen elementos de convicción para investigar a las dos adolescentes como cómplices del crimen. “Nosotros pediremos que se reformulen cargos contra dos chicas para que respondan por la muerte de Carolina. ¿Llegaron estas chicas antes de que se asfixie a Carolina? Hay elementos para pensar que sí”.



En redes sociales circuló el sábado 30 de marzo del 2019 un nuevo video con imágenes de ‘El Abuelo’. El clip es distinto al difundido el viernes 29 de marzo, en el cual Royce P. aparece en una residencia, con música de narcocorridos, rodeado por al menos cinco jóvenes que tienen en sus manos teléfonos celulares de alta gama. Los investigadores tratan de determinar si se trata de reclutadores de adolescentes.



En el nuevo video, en tanto, ‘El Abuelo’ aparece en un lugar público, un bar decorado con banderines azules y rojos y letras con luces de neón donde se divisa, entre otras palabras, ‘La Ronda’.



Royce P. lleva camiseta polo roja, una gorra, y bebe lo que parece ser cerveza, animado, sentado a la cabeza de una mesa, junto a tres chicas y a tres chicos, con sus manos golpeándose el pecho al ritmo de la música de fondo. Parece no percatarse de la grabación que hace uno de los jóvenes desde su teléfono celular.



Carta enviada por Hugo Marcelo Espín Tobar

Nota de la Redacción:

Hugo Marcelo Espín Tobar se ha sentido aludido por esta nota, titulada ‘El Abuelo difundía en redes sociales fotos con policías y convocaba a audiciones a jóvenes músicos’.



Esta semana, funcionarios de Grupo EL COMERCIO recibieron un mensaje del señor Espín en sus teléfonos privados, por WhatsApp. Entonces, se le solicitó que remitiera una carta formal.



EL COMERCIO ha recibido esa carta y la publica en el link azul arriba señalado a pesar de que en la nota periodística no se menciona el nombre de Hugo Marcelo Espín Tobar. Asimismo, aclaramos que en las fotografías referentes al caso nunca aparecieron rostros, todos fueron difuminados, incluido el del procesado Royce P.



Este Diario cumple con los preceptos establecidos en la Ley de Comunicación y en la Constitución de Ecuador. Por esa razón, hemos borrado en la carta remitida el 4 de abril del 2019 el apellido de la persona investigada por el presunto delito de trata con fines de explotación sexual.