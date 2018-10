Aampetra concluye que departamentos de consejería estudiantil no detectan a tiempo abusos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los resultados del trabajo realizado por la Comisión Aampetra, que analiza casos de abuso sexual en el sistema educativo, entre otros espacios, se presentaron en el borrador del informe final, la mañana de este jueves 4 de octubre del 2018, en la sesión N. 30 de la comisión, desarrollada en la Asamblea Nacional.

El informe será debatido y entrará en votación el próximo martes 10 de octubre. El documento recoge las conclusiones que se generaron tras un año de trabajo. Durante la gestión, la comisión analizó 70 casos, de los cuales 58 habrían sucedido en unidades educativas. Sólo en nueve de ellos se había iniciado una acción administrativa sancionatoria.



Entre 2015 y 2017 se registraron 4 584 víctimas de violencia sexual en unidades educativas. Se realizaron 10 informes de control político a las instituciones responsables en la protección de derechos de los niños y adolescentes.



Por otro lado se evaluó la actuación de las autoridades que intervienen en los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, de las unidades educativas, el Ministerio de Educación y los órganos de la Función Judicial.



En las unidades educativas se analizó la actuación referente a la detección, derivación y atención de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

También se evaluaron a autoridades distritales y zonales del Ministerio de Educación sobre sanciones impuestas, el control de la aplicación de protocolos de atención y seguridad en estos casos. En los órganos jurisdiccionales se analizaron cómo se realizó la investigación, el juzgamiento y la sanción además de las medidas de reparación de derechos de las víctimas.



Tras ello, según el borrador del informe, se estableció que las autoridades de los planteles educativos no aplican los planes, guías y protocolos de actuación en los casos de violencia sexual, tampoco denuncian porque prevalece el prestigio institucional por encima del principio del interés superior de la víctima.



Sobre la actuación de los DECE, el informe dice que no detectan los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes ni atienden de forma oportuna. Otro punto es que no se aplican procesos rigurosos en la contratación de docentes.



En cuanto a las autoridades de Educación, la Comisión concluye que no se aplicaron las sanciones correspondientes ni se procedió a separar de las tareas al docente implicado. Que casos han sido archivados y no se ha llevado registro ni seguimiento de los mismos.



Aampetra establece en su informe, que existen irregularidades en el proceder de jueces y que no se prioriza la atención de casos de violencia sexual a niños. Determina que un alto número de casos que se denuncian no llegan a judicializarse y se quedan en la fase preprocesal de investigación previa.



Ratifica que la reparación a las víctimas es lo central pero que no se ha generado dicho proceso.