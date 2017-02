Patricio Zuquilanda no pudo sufragar en su junta receptora del voto en Cumbayá

El candidato presidenciable por Sociedad Patriótica, Patriciio Zuquilanda no pudo ejercer su derecho al sufragio en el recinto electoral de Cumbayá. Hasta el mediodía del domingo 19 de febrero de 2017, el candidato no pudo votar porque en su mesa no existía el padrón. Video Televicentro