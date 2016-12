Macri inaugura centro turístico en el sur argentino

El presidente argentino, Mauricio Macri, hizo un alto en sus vacaciones para inaugurar un centro de información turística y ambiental en el sur de Argentina que supuso una inversión de USD 933 000 y con el que se busca generar empleo mientras se dan a conocer las bondades del país sureño.

"No me canso de sorprenderme de las bellezas que tenemos en Argentina. Es un país único, una fuente inagotable de lugares que hay que conocer: lagos, montañas, bosques, glaciares, cataratas, desiertos", señaló el mandatario durante la inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental en la localidad de Villa Traful, en la sureña provincia de Neuquén.



Según reveló a Efe la Presidencia argentina, el proyecto se enmarca dentro de un programa que desarrolla el Gobierno, con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, con una inversión de casi 14,7 millones de pesos (USD 933 000) y está ubicado en el Corredor de los Lagos, para convertirlo a futuro en un "recurso turístico de importancia para la región".

La Villa Traful cuenta con una población menor a los 360 habitantes, quienes habitan dentro de un pequeño rectángulo de no más de 300 x 200 metros. Foto: elpequenogranviaje.blogspot.com

El objetivo es colaborar con la modernización de la gestión local y la atención de los turistas mediante la construcción de un edificio abierto a toda la comunidad para la difusión permanente de los "atractivos" de la provincia.



A juicio de Macri, esta iniciativa unida a la capacidad de los argentinos de ser "hospitalarios" y "afectuosos", permitirá que el turismo sea el gran motor para generar empleo y reducir la pobreza en la zona austral de su país.



El presidente también reveló que este año su Gobierno ha invertido 10 000 millones de pesos (USD 634,9 millones) en la provincia de Neuquén y que además de en este centro, se ha trabajado en 200 kilómetros de autopistas, 30 guarderías y 2 000 viviendas sociales, entre otros "reclamos históricos" de la zona.

Foto del muelle de Villa Traful durante el invierno en el continente sudamericano. Foto: tripincdn.com.ar

En lo que se prevé que será su último discurso de 2016, Macri admitió que "termina un año duro, difícil" en el que mucha gente tuvo que "poner el hombro" e invitó a los argentinos a ir para adelante con esperanza y confiar en que factores como la naturaleza, van a empujar a que tengan más oportunidades de desarrollo.

"En el 2017 vamos a crecer", aseguró el mandatario antes de apostar por construir un futuro sin violencia y desear a los argentinos un feliz año nuevo. "A pasarlo lindo en familia. No chupen (beban) de más, pero pásenla bien", declaró.



Este acto en el sur del país no estuvo exento de problemas. Según informó la Presidencia, un grupo de diez personas lanzó piedras contra el vehículo en que el jefe de Estado se desplazaba para participar en el acto, un suceso que no dejó heridos.



El presidente y su familia se trasladaron el pasado fin de semana a Neuquén para disfrutar de unos días de vacaciones hasta el próximo 8 de enero.