Los horarios de funcionamiento en establecimientos turísticos se ampliaron

Luego de un acuerdo Interministerial suscrito entre los ministerios de Turismo y del Interior, se ampliaron los horarios de funcionamiento, de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en los establecimientos y locales sujetos a control de ambas secretarías de Estado.

Así lo dio a conocer el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, a través de su cuenta de Twitter, la tarde de este jueves 28 de diciembre de 2017.

Esta mañana firmé el acuerdo con el @MinInteriorEc para autorizar el funcionamiento, expendio y consumo de bebidas alcohólicas a nivel nacional hasta las 04:00 am del 1 de enero de 2018. pic.twitter.com/YHCYZh40Tk — Enrique Ponce D León (@PonceDeLeonEC) 28 de diciembre de 2017

En una nota informativa, el MinTur señala que el acuerdo se aplicará para las actividades que inicien el domingo 31 de diciembre del 2017 hasta el lunes 1 de enero del 2018. “Los tipos de establecimientos turísticos y no turísticos podrán funcionar y expender bebidas alcohólicas hasta las 04:00. A partir de esta hora del lunes 1 de enero, se aplicarán las restricciones establecidas en el Acuerdo Interministerial No. 1470 (publicado en el Registro Oficial No. 233, del 12 de julio del 2010 y sus reformas)”, menciona el comunicado.