Ecuador entre los 10 destinos baratos para quedarse más tiempo, según Skyscanner

Skyscanner, un motor de búsqueda británico que compara vuelos, hoteles y alquiler de automóviles a nivel mundial, publicó el pasado enero una lista de 10 destinos recomendados a los que se puede viajar y permanecer con poco dinero.

En la lista nombra a tres países latinoamericanos: Ecuador, Bolivia y Honduras. En Asia escogió a los siguientes países: India, Sri Lanka, Vietnam y Camboya; mientras que en Europa seleccionó a: Hungría, Bulgaria y Grecia.



Según Skyscanner, al Ecuador lo describe como "dueño de una increíble riqueza natural, no solo por sus bellas costas, sino también por sus montañas, donde la biodiversidad ha sido elogiada hasta por el New York Times. Los habitantes de allí no dudan en afirmar que viven en el país más bonito del mundo".



De Bolivia, en cambio, asegura que es uno de los países con la mejor gastronomía de América del Sur a precios bastante bajos.

Sobre Honduras, reseña sus playas de arena blanca y palmeras, son los responsables de crear un escenario paradisíaco. Para Skyscanner, con un presupuesto entre USD 20 y 23 diarios se podría vivir como un rey, en aquel país centroamericano.



Skyscanner, fundado en el 2001 con sede en Edimburgo, ofrece búsquedas de vuelo en 30 idiomas, los cuales incluyen chino, ruso, portugués, polaco, español o japonés.



El buscador no vende vuelos de forma directa, pero ofrece la opción de encontrar el precio más barato para una ruta y después contacta automáticamente con la aerolínea o empresa proveedora del servicio, reservando directamente.



Skyscanner mantiene informados permanentemente a los viajeros sobre los cambios en el viaje, así como ofrece consejos de viaje para sus clientes.