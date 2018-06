Las ‘apps’ que ayudan al turista en sus destinos

Desde que la aplicación Go UIO salió al mercado en febrero de este año, suma más de 16 000 descargas; una cifra que, según el director de mercadeo de Quito Turismo, Dennis Swanberg, permite saber tendencias de lo que la gente busca, como dónde comer, dormir, divertirse, visitar, etc.

Esta aplicación es una de las más novedosas en la región, debido a que trabaja 100% ‘offline’, es decir, que no es necesario volver a conectarse a una red para acceder a la información completa.



“Se ha integrado, además, un módulo de seguridad turística para tener acceso a contactos en las embajadas, consejos de seguridad y una guía sobre cómo actuar ante algún contratiempo”, menciona Swanberg.



Tal es la importancia de las aplicaciones en el mundo del turismo, que en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se las premió en el concurso The App Tourism Awards 2018, organizado por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Seguittur). Ellos seleccionaron a los ganadores entre 74 ‘apps’ concursantes.



Al 2018, el mercado de las aplicaciones turísticas incluyen opciones como mapas fuera de línea, experiencias en realidad virtual, información sobre rutas para turismo alternativo y otros.



Una de estas opciones es Xàtiva Turismo. Esta ‘app’, por ejemplo, muestra sitios de interés en la ciudad de Játiva (España), a través de un sistema GPS de localización que no requiere conexión a Internet.

Otra de las aplicaciones del momento es Viajeros Piratas, que cuenta con contenidos personalizados para los turistas que buscan circuitos de aventura, relax, romance, entre otras opciones.



En la actualidad, las aplicaciones de turismo no solo se remiten a mapas estáticos. Y eso es lo que se puede disfrutar con Smiity, que ofrece contenidos de ‘smart city’, permitiendo al usuario ver información interactiva de los lugares que visita.



La reserva de pasajes aéreos suele ser uno de los problemas entre los viajeros. No solo se trata de conseguir el mejor boleto, sino a bajo costo y con un óptimo servicio. Una opción para ello es AirHelp, una suerte de ‘counter’ para una compra virtual personalizada de tiquetes.

Go UIO. Salió al mercado el 23 de febrero de este año para diversificar la propuesta turística. Ofrece una guía en lugares icónicos de la ciudad, georreferenciación, etc.



Smiity. Su última actualización fue el 30 de octubre del 2017. Le ayuda con información interactiva sobre el destino que se visita, desde noticias hasta eventos.



Viajeros piratas. Esta ‘app’ ofrece alertas de viaje en relación con los precios más baratos previamente establecidos. En España tiene la fama de ser una ‘app imprescindible de viaje’.



CiclaMadrid. A más de ofrecer rutas en bicicleta, tiene opciones de sitios para alimentarse, dormir, alquilar bicicletas, talleres y guías, para que su recorrido sea seguro.



Xàtiva turismo. Presenta una navegación intuitiva, con base en gustos de sus usuarios, sobre museos, restaurantes y sitios de alojamiento dentro de un mapa interactivo.



AirHelp. Su servicio más popular, es que sus usuarios pueden llegar a recibir hasta 600 € (USD 693) de compensación, en caso de retraso o cancelación del vuelo.