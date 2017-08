Una batalla de 'Juego de Tronos' inspirada en 'Star Wars' se vuelve viral

Arya Stark acababa de regresar a Winterfell tras un largo periplo que había comenzado en la primera temporada de 'Juego de Tronos'. Ya no era una niña, sino una mortífera asesina ávida de demostrar su capacidad para luchar.

En una fabulosa escena del cuarto episodio de esta séptima temporada, Arya se reencuentra con Brienne of Tarth, la poderosa guerrera que a lo largo de la serie derrotó a los mejores. Entonces, la dueña de casa le propone entrenar.



El cruce, vibrante y lleno de acción, se da con espadas de metal, como casi todas las luchas en 'Juego de Tronos'. Por eso, a un fanático que se presenta como Omid G en YouTube, se le ocurrió que la pelea podía ser aún mejor si se enfrentaban con los sables láser de 'Star Wars'.



El mashup, titulado Arya vs. Brienne, duelo de sables láser, fue difundido el pasado 12 de agosto de 2017 y a tres días de su publicación alcanzó la posición número 43 de las tendencias de YouTube.



Hasta hoy, 15 de agosto de 2017, cuenta con más de un millón de reproducciones. 29 680 'me gusta' y 1 155 'no me gusta'.



Video: YouTube, cuenta: Omid G