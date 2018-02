Weinstein se disculpa ante Meryl Streep y Jennifer Lawrence

El exproductor estadounidense Harvey Weinstein se disculpó el jueves 22 de febrero del 2018, ante las actrices Meryl Streep y Jennifer Lawrence por haber usado sus declaraciones en un proceso judicial, según señaló en un comunicado de sus representantes.

Asimismo señaló que ha ordenado a sus abogados no ofrecer nombre alguno de anteriores contactos suyos.



El martes 20 de febrero, los abogados de Weinstein habían intentado convencer a un tribunal de Nueva York de que la demanda por presunto acoso sexual presentada contra su cliente por seis mujeres era exagerada, ya que implicaba que había molestado a toda mujer que había tenido contacto profesional con él.



Los letrados argumentaron que hubo mujeres que habían asegurado que Weinstein no las había acosado y se remitieron a las declaraciones de Streep y Lawrence, que antes habían señalado que el productor las había tratado con respeto.



Streep emitió el miércoles 21 de febrero un comunicado señalando que sus palabras no podían ser interpretadas como una defensa de la inocencia de Weinstein y que hacerlo de otro modo era "patético y explotador".



También Lawrence reaccionó indignada y aseguró que sus declaraciones sobre Weinstein habían sido sacadas de contexto.



Reiteró además su apoyo a las mujeres que habían sufrido abusos por parte de Weinstein e insistió en que el productor tiene que afrontar las consecuencias ante la justicia, según señaló el jueves People.com.