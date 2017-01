Estos trucos pueden abaratar el costo de un boleto de avión

Viajar en avión no resulta nada barato para una persona o familia con ingresos promedio. Pese a que recientemente se han abierto nuevas alternativas como las aerolíneas de bajo costo, al menos en América Latina, este modo de viajar está disponible únicamente en algunas rutas.

Sin embargo, hay algunos trucos que permiten al usuario comprar boletos de las principales aerolíneas a un precio considerablemente reducido. CNN en Español recogió los consejos de varios expertos y blogueros que se dedican a difundir sus conocimientos sobre abaratamiento de costos para viajar en avión.



Uno de estos trucos es viajar a lo que se conoce como “ciudades ocultas”. Consiste en buscar un vuelo que haga una parada por la ciudad a la cual el viajero quiere ir, pero que en realidad no es el destino final del vuelo. Por ejemplo, si un usuario debe viajar a Los Ángeles (California), pero un boleto a San Diego con parada en Los Ángeles cuesta menos, el cliente solo deberá comprar el pasaje a la segunda ciudad, pero bajarse en Los Ángeles.



Para este tipo de viajes existe la herramienta SkipLagged, que permite al internauta buscar los vuelos más baratos con paradas en ciudades ocultas. Es importante tomar en cuenta que esta práctica viola las reglas de muchas aerolíneas, razón por lo cual de ser atrapado con las manos en la masa, el usuario podría perder sus puntos acumulados o los beneficios que mantenga con cierta compañía. Con este tipo de vuelos es crucial también llevar únicamente equipaje de mano, pues si el viajero lleva maletas en la parte baja del aeroplano, estas irían a parar al destino final del vuelo.



El bloguero Alex Bachuwa, quien maneja The Points Of Life, tiene otro método para acortar gastos de vuelo. Su truco es aplicar a varias tarjetas de crédito que ofrecen millas a cambio de montos mínimos de gasto. Ahora bien, estos montos mínimos son a veces más altos de lo que un usuario promedio puede gastar.



Bachuwa, en este caso, utiliza lo que se conoce como gasto manufacturado. Esto quiere decir que se deben utilizar ‘giftcards’ con la cual se compra una orden de dinero.

Posteriormente, se gasta ese dinero desde la tarjeta y se debita desde la cuenta bancaria, haciéndose así efectiva la transferencia de puntos de aerolíneas. Sin embargo, el usuario debe ser sumamente cuidadoso con las cuentas, puesto que una deuda de gran tamaño con tarjetas de crédito no es para nada una buena idea.



Stefan Karowski, del blog RapidTravelChai, explica que las tarjetas de crédito pueden ofrecer varios beneficios al momento de viajar. Conseguir tarjetas Premium es un buen comienzo. Tanto en hoteles como en aerolíneas, estas formas de pago pueden conseguir ciertos beneficios para el usuario.



Los trucos para gastar menos en vuelos son tantos y tan ocultos que existe incluso una escuela para aprenderlos. La Universidad del Viajero Frecuente es una institución que enseña al consumidor varios ‘tips’ para aprovechar de mejor manera el dinero, tanto en vuelos como estadías y beneficios.



Las subastas son otro método potencial para abaratar el precio de un vuelo. El portal Seatboost permite al viajero conseguir vuelos en primera clase de última hora. De esta manera, el cliente puede conseguir asientos Premium a un costo mucho menor.