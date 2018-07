La voz de Ain't No Sunshine, Bill Withers, cumple 80 años

LEA TAMBIÉN

El cantante estadounidense Bill Withers lleva tanto tiempo alejado de la vida pública que muchos fans piensan que murió hace tiempo. "A veces me despierto y yo mismo lo pienso", dijo Withers recientemente a la revista Rolling Stone.

"Un famoso sacerdote me llamó una vez para descubrir si estaba muerto o no. Le dije: 'Déjeme pensar'". Sin embargo, Withers vive y el próximo miércoles 04 de julio, cumplirá 80 años.



Tras alrededor de 20 años encadenando éxitos como Just the Two of Us, Ain't No Sunshine, Lean on Me, desde 1985 está alejado de los escenarios en las montañas de Los Angeles. "Hoy en día no puedo distinguir los 'pop charts' (ránking de éxitos) de los Pop-Tarts (un dulce)", dijo.



En 2015 volvió a actuar excepcionalmente cuando lo incluyeron en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero para su cumpleaños no tiene ningún plan musical organizado. "Crecí en la era de Barbra Streisand, Aretha Franklin y Nancy Wilson. Era una época en la que una tipa gorda y fea que pudiera cantar aún era valorada. Ahora todo gira en torno a la imagen. Esto no es poesía. Simplemente no es mi época".



El cantante y compositor contó que a los 30 años le interesaba más la música. "No estoy motivado para atraer la atención o viajar a todos lados. Hubo un momento para ello. Cuando se acabó, se acabó. Ahora es otra cosa". Además está feliz con su vida tal y como es ahora. Su mujer, Marcia, lo cuida y se encarga de gestionar los derechos de autor, de lo que ambos pueden vivir bien. Y sus dos hijos viven cerca. "¿Qué más necesito comprar? He tenido tanta suerte. Tengo una buena mujer que me trata como si fuera oro".

Withers nació en 1938 como el menor de seis hermanos en la familia de un minero en el modesto pueblo de minas de carbón Slab Fork, en West Virginia. "Vivíamos justo en la frontera del barrio blanco y el negro. Escuchaba a los chicos tocar música country y en la iglesia escuchaba gospel. Había música en todas partes". Pero cuando cumplió los 13 años, su padre murió y Withers tuvo que empezar a trabajar para apoyar a la familia. Además, sufría un fuerte tartamudeo, algo contra lo que lucha aún hoy en día. Withers se alistó a los 17 años en la Marina y después trabajó montando piezas de avión en California.



Cuando por casualidad se enteró del dinero que ganaban algunos músicos, comenzó a aprender a tocar la guitarra y el piano de forma autodidacta y a escribir canciones. Por el día ganaba el dinero que invertía por las noches en grabar sus temas, hasta que unos años después lo descubrió la discográfica Sussex Records. En los 20 años siguientes publicó álbumes, cosechó éxitos, recibió ovaciones en sus conciertos por todo el mundo y se alzó con tres Grammy.



"No sé tocar la guitarra o el piano, pero me hice una carrera escribiendo canciones con la guitarra y el piano. Nunca aprendí música, sino que simplemente la hice. Simplemente me decidí a hacerlo". Estrellas como Lionel Hampton, Barbra Streisand, Etta James, Will Smith, Michael Jackson, Tom Jones, Liza Minnelli, Diana Ross y Mick Jagger versionaron sus canciones y otras tantas decenas se dejan influenciar por su música en la actualidad.



"Es el último hombre común afroamericano", dijo una vez el rapero Questlove. "Bill Withers es lo más parecido que tienen los negros a Bruce Springsteen". El cantante Sting también alabó a Withers: "Lo más difícil de escribir canciones es ser simple y a la vez profundo. Y Bill parecía entender de forma instintiva cómo se hacía eso". Withers es como Stevie Wonders, Michael Jackson o los Beatles, comentó el cantante Ed Sheeran.

"Nadie puede decir que no esté influenciado por él. Puesto que incluso si uno no es su fan, en algún momento (Withers) ha influenciado a alguien que lo ha influenciado a él". Pero pese a todas las alabanzas, Withers no se deja convencer para volver a los escenarios. "Este negocio me vino a los 30 años. Antes era un tipo normal. Nunca sentí como si lo poseyera o ello me poseyera a mí". Pero aún queda un rayo de esperanza para los fans: Withers tiene un estudio de grabación en su casa en Los Ángeles.



"No voy a dejar que nadie me convenza de que no soy un viejo. Pero si tuviera que hacer algo de música y empezar a hacer ruido, vengan a verme y tomen asiento".