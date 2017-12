El área de Neumología del hospital del Guasmo atiende a 51 pacientes

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, recorrió el área de Neumología del Hospital General Guasmo Sur, ubicado junto al Puerto Marítimo de Guayaquil. Hasta ese establecimiento se trasladó la atención de hospitalización del Alfredo J. Valenzuela, cerrado a inicios de este mes por problemas de salubridad.

Espinosa se acercó a varios pacientes la mañana de este viernes 22 de diciembre del 2017, para verificar la atención que reciben en un área aislada del cuarto piso. Uno de ellos, Diego Baque, fue diagnosticado con tuberculosis en el hospital Neumológico el año pasado. “Fui nuevamente a buscar ayuda, pero estaba cerrado. El 14 de diciembre me trasladaron acá”.



Espinosa no confirmó si el Alfredo J. Valenzuela, ubicado en el Cerro del Carmen, volverá a funcionar. Luego del recorrido informó que una comisión técnica internacional hará una nueva inspección y dará recomendaciones.



El pasado 8 de diciembre, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) ordenó el cierre del Hospital Neumológico por infringir la Ley Orgánica de Salud. Una evaluación a fines de noviembre detectó un mal manejo de desechos, que el personal no utilizaba prendas de protección, malas condiciones higiénico sanitarias en todo el establecimiento y presencia de plagas (ratas).



Su cierre ha causado protestas de trabajadores y usuarios. Incluso un grupo de asambleístas intentó hacer una inspección.



Algunos integrantes de la fundación Martha Gutiérrez, que agrupa a personas con tuberculosis, llegaron esta mañana al Guasmo para hablar con las autoridades y pedir la apertura del hospital.



Espinosa presentó algunas imágenes de las falencias de la casa de salud, como conexiones eléctricas antiguas, filtraciones, insalubridad en la cocina… Otro problema es la disminución de las atenciones desde el 2015, según estadísticas que presentó la ministra. Por eso no confirmó si volverá a abrir sus puertas.



Dijo que por ahora el Ministerio de Salud no puede intervenir porque hay un proceso sancionatorio en marcha. “No es un tema de negligencia o de esperar, estamos impedidos de intervenir el hospital en este momento. Ninguna otra persona en el marco de un proceso legal puede intervenir porque estaría irrumpiendo un proceso sancionatorio administrativo”, aseguró.



La coordinadora zonal 8, Mariana Pihuave, explicó que por ahora el hospital del Guasmo atiende a 34 pacientes con severos síntomas respiratorios y 17 están en aislamiento por tuberculosis. La atención de consulta externa se mantiene en un área del hospital de Infectología.



En este año, el Ministerio de Salud ha reportado 5 134 casos de tuberculosis en el país. En su mayoría son personas de entre 15 y 34 años.