Vargas Llosa: el populismo 'es hoy día un fenómeno mundial'

El escritor peruano Mario Vargas Llosa arremetió este martes 6 de junio del 2017 contra el populismo, que tachó de “enfermedad de la democracia”, al presentar en Madrid un libro colectivo sobre la cuestión firmado entre otros por la opositora venezolana María Corina Machado.

El Nobel peruano de Literatura participó, en un acto en la Casa América de Madrid, en la presentación del libro 'El estallido del populismo', prologado por él y coordinado por su hijo Álvaro Vargas Llosa.



Mario Vargas Llosa reiteró sus argumentos contra el populismo, “un fenómeno mundial” que “socava la democracia, destruye poco a poco las instituciones y lleva a los países inevitablemente a una catástrofe económica”.



El autor de 81 años, firme defensor del liberalismo político y económico, mencionó a Venezuela como el caso “más trágico”, pues según él es “un país que se muere literalmente de hambre”, y donde “la existencia misma del pueblo común y corriente se ve amenazada por la insensata política económica que ha llevado a este país a las orillas del abismo”.



"El populismo hoy se ha viralizado”, abundó su hijo Álvaro, autor del primer artículo del libro, “El caso Trump”.



Álvaro Vargas Llosa defendió la edición como “un libro de combate”, y englobó en su definición de populismo al ultraderechista Frente Nacional francés, el presidente estadounidense, el chavismo, el castrismo, el partido español de izquierda radical Podemos y el gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas.



Por su lado, la periodista y disidente cubana Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio.com, acusó a las autoridades cubanas de haber hecho en Venezuela “una mala caricatura” de su sistema, promoviendo ideas como “la estatización de la economía” o “el estructurar el sistema alrededor de un hombre”.



No obstante afirmó que, a diferencia de su país, en Venezuela sigue habiendo “estructuras cívicas mínimas (...) que han permitido las protestas en los dos últimos meses” contra el gobierno de Nicolás Maduro.



“En el caso cubano no veo que pueda ocurrir algo así, porque la mayoría de mis compatriotas prefieren cruzarse en el mar con un tiburón que con un policía”, apostilló Sánchez, autora de otro de los artículos del libro.



“El estallido del populismo”, editado por Planeta, está a la venta en España desde el 30 de mayo.



Entre sus 16 autores figuran la opositora venezolana María Corina Machado, autora del artículo 'La tiranía chavista y la decisión de vencerla', el colombiano Plinio Apuleyo Mendoza y la exdiputada conservadora española Cayetana Álvarez de Toledo.



En julio y agosto se comercializará en toda América Latina, indicó la editorial, que no facilitó datos sobre la tirada del libro.