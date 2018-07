Los Tsáchilas empezaron un nuevo proceso electoral

LEA TAMBIÉN

El calendario para elegir al nuevo gobernador tsáchila ya fue definido. El primer paso fue la designación del nuevo Tribunal Electoral, por parte del Consejo Tsáchila, conformado por los representantes de las siete comunas.

PoWilliam Aguavil, presidente de este organismo, dijo que las inscripciones para candidatos se iniciaron el lunes 2 de julio y terminarán la próxima semana. En ese período, un grupo de tsáchilas actualizará el padrón electoral en cada comuna.



Ese proceso será avalado por el Consejo Tsáchila y contará con la asesoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), que también acompañará a los tsáchilas en todo el proceso del sufragio.



En la actualización se tomará en cuenta las defunciones y a los tsáchilas que hayan cumplido la mayoría de edad.



En cada comuna se instalarán mesas de empadronamiento desde esta semana, que serán supervisadas por los presidentes comunales.



En la nacionalidad el voto es obligatorio para todos los empadronados. En cada comuna se sancionará a quienes no cumplan con este proceso, a menos que hayan sufrido una calamidad doméstica.



Los electores deberán presentar la cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al voto.



La campaña electoral empezará el 13 de julio y terminará el 9 de agosto. Los candidatos podrán visitar todas las comunas y colocar afiches o entregar volantes.



Aguavil señaló que según los estatutos tsáchilas actualizados, cada comuna puede postular a uno o más candidatos sin distinción de género. “Nunca hemos tenido una gobernadora mujer. Pero sí ha habido candidatas como Graciela Calazacón (+), hija del gobernador Abraham”.



Algunos de los requisitos indispensables para esta designación es ser un comunero activo, vivir en una comuna tsáchila, no haber arrendado las parcelas de tierras ancestrales y ser hijo de padres tsáchilas.



Augusto Calazacón, exmiembro del Consejo Tsáchila, señaló que esas condiciones se colocaron porque había tsáchilas que querían politizar a la nacionalidad. “Ni siquiera se los conocía en las comunas porque no vivían ahí, pero prometían obras y dinero en los poblados si es que votaban por ellos. Por eso se actualizó el reglamento electoral”.



Sin embargo, según el tsáchila Freddy Calazacón aún hay vacíos en el actual reglamento electoral.



Él señala que ese documento no especifica si el gobernador puede reelegirse y en cuantas ocasiones. “Antes no había elecciones y una familia se perpetuaba en el poder. Ahora no queremos eso. Conformaremos un grupo para pedir que se estudien las condiciones de las elecciones”.



William Aguavil informó que ya se entregó un borrador con los reglamentos para la nueva jornada electoral a los presidentes de cada comuna para que se debatan y se hagan observaciones.



El actual gobernador, Javier Aguavil, señaló que no hay ninguna cláusula que no le permita postularse nuevamente para este período. Pero que aún no ha tomado la decisión de participar como candidato. Eso debido a que primero evaluará con su familia si le conviene seguir en el cargo. “Están preocupados porque desde que obtuve el cargo he recibido amenazas e incluso asesinaron a mi tío (Héctor Aguavil), quien también fue gobernador”.



Hasta el momento, la única comuna que ya cuenta con un candidato es Chigüilpe. Ellos apoyarán a Mateo Calazacón, expresidente de este poblado. Él es uno de los hijos del exgobernador Abraham Calazacón y lleva tres meses preparándose para el cargo.



Él señaló que ya cuenta con un plan de trabajo, que incluye buscar la declaratoria de los tsáchilas como patrimonio intangible de la humanidad y gestionar obras viales para mejorar la producción agrícola.

Las elecciones serán el 11 de agosto, dentro de cada comuna. El conteo final se desarrollará en la Gobernación Tsáchila para verificar las actas de escrutinios. “Se designará a las personas que irán a las mesas, y cada candidato elegirá a sus delegados”, afirmó.