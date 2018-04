La radical transformación de Justin Bieber

Justin Bieber presumió en su cuenta de Instagram su radical transformación tras tatuarse todo el pecho.

El cantante canadiense se lanzó a la fama en el año 2009 cuando apenas tenía 13 años. Ahora, con 24 años, Bieber ha transformado drásticamente su imagen dejando atrás al niño inocente de YouTube.



En los últimos años, el intérprete de éxitos como 'Baby' y 'Somebody to Love' ha mostrado ser fanático de los tatuajes; sin embargo, sus 98,3 millones de seguidores se sorprendieron al ver que el artista se tatuó por completo el pecho.



En la foto, sacada de cerca, se pueden apreciar los detalles del arte corporal de Bieber, que en gran parte son referencias y símbolos religiosos.

En el centro del pecho tiene una enorme cruz con un oso y un tigre de cada lado. Otra de sus nuevas incorporaciones es una leyenda que dice 'Hijo de Dios' arriba de un águila. El canadiense también tiene escrito el nombre de su disco, Purpose (2015), sobre sus abdominales.



Sobre su muñeca derecha tiene lo que al parecer es una imagen de su ex novia Selena Gomez, 25, rodeada de alas de ángeles, un recuerdo permanente de la relación que hasta el momento no funcionó.



"Tengo más de 100 horas de trabajo artístico en mi cuerpo y no cambiaría ni uno solo", reveló.

Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el Mar 8, 2018 at 10:47 PST

Orgulloso de su nueva imagen, Bieber escribió: "Si los tatuajes no dolieran, todo el mundo los tendría", y agregó: "Bueno, no todo el mundo. Yo amo el arte. Hice de mi cuerpo un lienzo y es muy divertido".



Las opiniones de sus seguidores estuvieron divididas, mientras que algunos admiraron y elogiaron la nueva apariencia del cantante, a otros les pareció demasiado extremo.