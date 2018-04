El actor que interpreta a Flash confiesa que no corre en la serie

LEA TAMBIÉN

Si una cosa ha quedado clara con las corridas de Flash es que es el superhéroe, con permiso de Superman, más rápido. Sin embargo, tal cualidad no se traduce a la vida real tal y como ha revelado Grant Gustin, quien da vida al Velocista Escarlata en la pequeña pantalla, durante una entrevista en el show de Conan O'Brien.

Muchas han sido las veces que Gustin ha tenido que protagonizar los esprints de 'The Flash' en la serie televisiva. En la primera temporada, según sus palabras, el actor estaba enganchado con un arnés y realmente corría pero sobre una cinta, aunque poco después las cosas cambiaron para su alivio físico.



"Me di cuenta en la serie que siempre era como malgastar una bala y que mis piernas no estaban dentro del marco, así que me tenían corriendo sin ninguna razón. Ahora y literalmente me muevo así", dijo.



El movimiento al que se refiere el intérprete es, únicamente, el del torso como puede verse en el video. Por lo tanto, el resto de la galopada es producto de los efectos especiales, que a su vez crean la sensación en el espectador de que Flash está acelerando al máximo. Sin embargo, Gustin añadió que pese al 'truco' a veces está "cansado de correr".



La anécdota cómica llegó cuando, durante la misma entrevista, el actor estadounidense afirmó que la gente le reta a carreras en la vida real. "Nunca un extraño. He tenido un buen amigo que, para ser honesto es delgado y debería suponerse que podía haberle vencido", dijo. Además, manifestó que incluso dos miembros del equipo de rodaje también le retaron.



Bromas a parte, 'The Flash' necesitará toda la energía posible para su enfrentamiento con 'The Thinker', quien pretende acabar con el Team Flash, en 'Lose Yourself', el siguiente episodio de la serie de The CW. Para comprobar lo que sucede finalmente solo hay que esperar hasta el 17 de abril del 2018.



El elenco de 'The Flash' está compuesto por Grant Gustin como Barry Allen/The Flash, Candice Patton como Iris West, Danielle Panabaker como Caitlin Snow, Carlos Valdes como Cisco Ramo, Tom Cavanagh como el Dr. Harrison Wells y Jesse L. Martin como el detective Joe West. Entre los nuevos fichajes están la nueva villana Amunet Black, interpretada por Katee Sackhoff, y el Hombre Elástico, al que da vida Hartley Sawyer.