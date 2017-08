Protagonista de 'The Big Bang Theory' dice que 'no era un niño muy inteligente'

El actor Jim Parsons, protagonista de la serie 'The Big Bang Theory', en la que interpreta al genio de la física Sheldon Cooper, asegura que no destacaba en la escuela por su inteligencia.

"No era un niño demasiado inteligente. Era mediocre", citó USA Today al actor de 44 años en una ronda de preguntas en Los Angeles, en la que Parsons compartió escenario con Iain Armitage, de nueve años, que interpreta a un muy joven Sheldon en una nueva serie que se estrenará en noviembre en el canal CBS de Estados Unidos.



"Ahora tenemos más en común que cuando teníamos la misma edad. A los nueve años no era tan maduro", contó el actor de 44 años sobre el joven. "Iain es más controlado de lo que yo era entonces".



En la comedia 'Young Sheldon', Parsons interpretará al adulto Sheldon que cuenta su vida con nueve años. Armitage es conocido por la serie 'Big Little Lies'.