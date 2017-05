Un ciclista brasileño rescató a un gato abandonado y su video se volvió viral

El ciclista brasileño Viitor Fonseca rescató a un gato abandonado durante su entrenamiento y el video publicado en las redes sociales además de dar la vuelta al mundo, se viralizó de manera exponencial.

El pasado domingo 14 de mayo, Fonseca publicó dos videos, el uno en su cuenta personal de Facebook y el otro en YouTube en donde se observa al deportista mientras conduce su bicicleta con un particular detalle: un gato al que encontró mientras se entrenaba.

En el video, que en Facebook alcanzó más de un millón de reproducciones y en YouTube bajo el título 'Salvando una vida' tiene más de 18 000 visualizaciones, se aprecia al pequeño felino disfrutar del recorrido durante los 10 kilómetros del entrenamiento del deportista en el interior del maillot y, además, lamiendo el cuello del ciclista.



"No hizo más que jugar". "Me alegra haberle gustado y que no me arañara", escribió Viitor Fonseca.