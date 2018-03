Una nueva técnica de reconstrucción de mama permite recuperar sensibilidad

Una nueva técnica de reconstrucción mamaria, que reconecta varios nervios (reinnervación) de tejido propio de la paciente, permite recuperar casi toda la sensibilidad de esta parte del cuerpo a un 70% de las mujeres operadas.

Esta novedosa técnica quirúrgica fue presentada hoy (7 de marzo del 2018) en Barcelona por doctores de hospitales de esa ciudad española, de Houston (EE.UU) y de Londres, que participan en el Barcelona Breast Meeting, un congreso internacional de cirujanos que se celebra desde hoy hasta el próximo día 9.



Al encuentro asisten unos 300 especialistas de todo el mundo, entre los que se encuentran los cuarenta mejores, y prevén debatir los nuevos avances sobre cirugía oncoplástica, reparadora y estética de mama.



Los participantes en el encuentro médico podrán ver mañana desde los quirófanos del hospital Sant Pau de Barcelona una demostración en directo de la primera reconstrucción de estas características que se hace en España.



El doctor español Jaume Masi aseguró que el 70% de las mujeres operadas con la técnica de la reinnervación de su propio tejido, generalmente del abdomen, pueden conseguir una sensación homogénea en el pecho al cabo de unos seis meses, cuando los nervios conectados en la operación han crecido y se han integrado en esta parte del cuerpo.



Por su parte, la doctora del centro médico de Houston Aldona Spiegel, especializada en reconstrucción mamaria desde hace 17 años, explicó que existe una variedad en la sensibilidad de la mama y que el trabajo del cirujano consiste en recuperar el máximo posible la misma, incluso las sensaciones erógenas.



El doctor Masi precisó que la técnica consiste en conectar los vasos sanguíneos y los nervios sensitivos del tejido que se saca del abdomen de la mujer con los nervios intercostales anteriores (en el pecho) para restituir casi toda la sensibilidad de la zona operada.



Por el momento, los cirujanos no han podido incluir en esta recuperación la aureola y el pezón mamarios, pero no descartan poder conseguirlo más adelante.



Además de esta nueva técnica, en el encuentro se presentará una tecnología "muy sencilla y de bajo coste" para aquellos centros hospitalarios que no cuenten con los recursos necesarios para hacer biopsias del ganglio centinela en el cáncer de mama.



Es la denominada fluorescencia mediante el verde de indocianina, que consiste en un colorante que emite fluorescencia y es captado por la primera estación ganglionar donde drena el cáncer de mama.



De esta manera, se puede localizar el ganglio centinela tal y como se hacía con las sondas de tecnecio pero sin disponer de las instalaciones de una gamma-cámara y de un servicio de medicina nuclear que, frecuentemente, no existe en países en vías de desarrollo, indicó Masi.

Los especialistas debatirán también qué formación deberían tener los cirujanos del siglo XXI en cáncer de mama, ya que las técnicas de cirugía oncológicas y reparadoras han aumentado en número y complejidad en los últimos años.