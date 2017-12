El tabaquismo reduce considerablemente la esperanza de vida a enfermos con VIH/sida

El tabaquismo es un hábito extremadamente nocivo para personas contagiadas con VIH/sida, ya que la exposición a los químicos que contiene el cigarro puede reducir considerablemente la esperanza de vida del paciente, advirtió este 21 de diciembre del 2017 el especialista Ernesto Eduardo Echagaray Guerrero.

"Fumar afecta la salud de la población en general, sin embargo, en personas que tienen VIH/sida pueden acelerar los procesos degenerativos que deriven en un rápido fallecimiento", dijo el jefe de Infectología del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.



El especialista explicó que esto ocurre debido a la baja respuesta inmunológica del organismo tras ser infectado con el virus.



Detalló que entre más pronto se deje el hábito del tabaquismo y se adopten rutinas donde haya ejercicio y una alimentación sana, rica en proteínas y baja en carbohidratos, mayor esperanza de vida tendrá la persona.



"Porque al VIH se va sumando la edad, no se tiene la misma respuesta en un joven de 20 años que en una persona de 50 o 70", agregó.



Señaló que aún encontrándose en malas condiciones, una persona en la década de los 20 va a recuperar su capacidad inmunológica relativamente pronto si mejora sus hábitos, pero no sucederá lo mismo con un adulto mayor.



"Se considera normal una inmunidad de 750 cd4 (células del sistema inmunitario). Son las defensas. Supongamos que cuando llega el paciente, por lo general ya con síntomas, tiene 250 cd4: para normalizar esa cifra tal vez deban pasar 10 años o tal vez nunca suceda", informó Echagaray Guerrero.



El experto en infectología insistió en llevar una vida saludable, se tenga o no VIH/sida, ya que con los tratamientos médicos que se ofrecen hoy en día, los pacientes pueden vivir hasta un promedio de 80 años de edad, es decir lo mismo que una persona sin la enfermedad.