Sylvester Stallone rechazó una oferta laboral de Donald Trump

El actor y director estadounidense Sylvester Stallone rechazó un puesto relacionado con la cultura ofrecido por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, según reportó el pasado lunes 19 de diciembre de 2016 The New York Times.

El nominado tres veces al Oscar, de 70 años, dijo en un comunicado que se sentía honrado de haber sido considerado para presidir la Fundación Nacional de las Artes, pero finalmente declinó la tentadora oferta.



Sin embargo, el protagonista de 'Rocky' no descarta otro cargo público en la administración de Trump. En su comunicado adelantó que sería más eficaz ayudando a los veteranos de guerra a "encontrar un empleo , una vivienda adecuada y asistencia financiera a esos héroes que merecen respeto".



El puesto le fue ofrecido el 16 de diciembre, según indicaron fuentes del entorno de Trump, pero no se llegó a enviar una oferta oficial. Por el momento no hubo ninguna reunión entre la estrella y el empresario.



Stallone, quien niega ser republicano a pesar de haber apoyado a candidatos como John McCain en el pasado, dijo en una entrevista con Variety, a principios de este año, que no estaba seguro de si el carácter audaz de Trump era suficiente para manejar la presidencia de los EE.UU.