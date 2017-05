Siete nombres inspirados en ‘Star Wars’ están inscritos en el Registro Civil

Este jueves 4 de mayo de 2017 se celebra a nivel mundial el Día de ‘Star Wars’. La razón por la cual se eligió esta fecha es un juego de palabras en inglés, en función de una de las frases icónicas de la saga.

La idea inició después de que se encontrara coincidencia en la pronunciación en inglés de la emblemática “Que la fuerza te acompañe” (‘May the force be with you’), con la fecha del 4 de mayo, que en ese idioma extranjero es ‘may fourth’. Al expresarlas, se produce una coincidencia fonética.



Con motivo de esta fecha, Elcomercio.com hizo una búsqueda en una aplicación del Registro Civil sobre algunos de los emblemáticos personajes de las películas de George Lucas y encontró algunas coincidencias divertidas.



El nombre Leia, proveniente de la princesa de Alderaan y hermana de Luke Skywalker, tiene 19 inscritas en el Registro Civil de Ecuador. De estas, en Pichincha constan seis, tres en Manabí, dos en Esmeraldas, Guayas y Tungurahua; y una en Imbabura, El Oro, Azuay y Los Ríos.



Además de Leia hay varias Leyas; en total seis. En Pichincha hay dos y en Esmeraldas, Manabí, Napo y El Oro constan una.



Lastimosamente, no hay ningún Skywalker, pero sí están registrados 13 Lukes. El primero de estos fue inscrito en 1977, el mismo año en que se estrenó la primera película de la saga, el episodio IV, así que se puede asumir que probablemente algunos de estos nombres sean en honor al personaje principal de la primera trilogía. De estos, 10 se encuentran en Pichincha y en Los Ríos, Guayas y Loja hay uno.



También hay 14 Padmes. Padme Amidala es la joven reina de Naboo, interpretada por Natalie Portman en los episodios I, II y III. La primera inscrita con este nombre es del año 2007. Ocho de ellas están en Pichincha, dos en Tungurahua y Guayas, y uno en Cotopaxi, Manabí y Loja.



Anakin, el padre de Luke Skywalker también conocido como Darth Vader en los episodios IV, V y VI, cuenta con cinco inscripciones. Hay uno en Imbabura, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Zamora Chinchipe. La primera persona inscrita con este nombre nació en el año 2004.



Elcomercio.com buscó por algún Darth o algún Vader, pero no existe ningún registro en la base de datos del Registro Civil. Eso sí, hay un Veider; puede ser que haya una conexión y que el nombre esté mal escrito, como también podría tratarse de un nombre poco común y una simple coincidencia.



Y sí, hay un Yoda, el pequeño maestro alienígena de color verde que entrena a Luke Skywalker para convertirse en un jedi. Pero hay un detalle curioso; esta persona está inscrita en Esmeraldas en el año 1972, cinco años antes de que se estrenara la primera entrega de la saga. Así que resulta una extraordinaria coincidencia porque seguramente el nombre no tiene nada que ver con ‘Star Wars’.