Sospechoso de alterar letrero de Hollywood se entrega a la policía

El sospechoso de alterar las famosas letras del cartel de Hollywood -para crear la palabra 'Hollyweed' en honor a la legalización recreativa de la marihuana- se entregó este lunes 9 de enero de 2017 a la policía.

Zachary Cole Fernandez, un artista local de 30 años, fue a la estación acompañado de su abogado, sospechoso del delito de invasión de propiedad, una falta menor.



Fue liberado poco después a la espera de una audiencia en la corte -prevista para 15 de febrero- en la que se decidirá si será o no imputado, indicó un comunicado de la policía de los Los Ángeles (LAPD) enviado a la AFP .



En la madrugada del 1 de enero, imágenes de la cámara de seguridad mostraron a un hombre vestido de negro, escalando las letras de una de las mayores atracciones turísticas de Los Ángeles para colocar sobre las dos 'O' de 'wood' telas negras que llevaban el símbolo de la paz y un corazón para transformar dichas vocales en 'E' con el fin de formar la palabra 'Hollyweed' .



El término inglés 'weed' significa marihuana, hierba o cannabis, cuyo uso fue legalizado para uso recreativo en un referendo en noviembre 2015.



Las autoridades trataron el hecho como invasión de propiedad y no como vandalismo porque el letrero no fue dañado.



El icónico letrero, que fue renovado y pintado en 2012, está cerrado al público, pero cualquier persona puede acercarse bastante por detrás desde un sendero que recorre parte del monte Lee, donde viven muchas celebridades del mundo del entretenimiento.



En una entrevista con la revista Vice, dos días después del incidente, Cole dijo que se inspiró en la misma transformación que hace 41 años, el 1 de enero de 1976, hizo el estudiante de bellas artes Danny Finegood, cuando California se aprestaba a moderar su legislación sobre el cannabis.



Finegood recibió un premio por su trabajo artístico.



“En el fondo de la izquierda de la 'O' escribí: 'un homenaje al señor Finegood. El objetivo principal de la pieza, sin embargo, es generar discusiones sobre el tema”, indicó Cole.



El letrero fue erigido en 1923 para promover el proyecto inmobiliario Hollywoodland, pero las últimas cuatro letras fueron quitadas en los años 1940.



Sin embargo, esta atracción turística estuvo a punto de desaparecer cuando los propietarios de los terrenos situados al pie de la colina pensaron en vender sus parcelas.



El magnate Hugh Hefner, fundador del grupo Playboy, contribuyó a salvar el sitio en 2010 con ayuda del entonces gobernador de California, el actor Arnold Schwarzenegger, y de celebridades como Steven Spielberg o Tom Hanks.

En 1932 la actriz británica Peg Entwistle se suicidó tirándose de lo alto de la letra H.