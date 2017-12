¿Qué personaje elegirán los ecuatorianos como año viejo este 2017?

Expresidentes como Rafael Correa o Abdalá Bucaram, el primer mandatario Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glas, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot y el excandidato a la presidencia Guillermo Lasso son algunos de los personajes que los ecuatorianos ‘quemarán’ para celebrar el fin de año el 31 de diciembre del 2017. Así lo dio a conocer un sondeo de la encuestadora Cedatos, difundido este jueves 14 de diciembre de 2017.

Un 66,5% de los encuestados se inclinó por personajes políticos para su monigote o año viejo. El listado es liderado por el expresidente Rafael Correa, preferido por un 42% de la muestra. Le sigue el actual primer mandatario, Lenín Moreno, con un 10,7% de los ecuatorianos.



La quema del viejo es una tradición en Ecuador a la medianoche del 31 de diciembre. De acuerdo con el historiador Alfonso Ortiz, es probable que se trate de una costumbre española modificada, pues en la época colonial, durante Semana Santa, se solía quemar a Judas Iscariote para recordar su traición a Cristo, tradición que pudo servir de base para la creación de los monigotes. La práctica se esparció en Guayaquil y luego se extendió a Quito y a la Sierra.



Un 3,8% de encuestados eligió a Jorge Glas, vicepresidente, aunque el sondeo se cerró antes de que se conociera el fallo del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia. La tarde del miércoles 13 de diciembre del 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Por pedido del juez Édgar Flores, Glas será investigado por siete delitos más: peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos.



Otros personajes políticos que serán ‘quemados’ en Ecuador este 2017 son el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot (3,8%) y el expresidente Abdalá Bucaram que retornó al país este año (2,8%).



El siguiente puesto en la lista lo ocupan ‘los corruptos’ que serán quemados por un 2,4% de ecuatorianos. Sigue el excandidato a la presidencia por el movimiento Creo Guillermo Lasso con 1,9%, delante de 'los políticos/ asambleístas' con 1,4%. El 1% quemará al movimiento Alianza País, que este año se fracturó entre correístas y morenistas.



Un 5,2% de los encuestados se inclinará por los populares personajes de historietas. La encuesta no hace distinción entre los superhéroes o los villanos, que cada año se toman puntos de venta del país.



La Selección Ecuatoriana de Fútbol, que este 2017 fue eliminada en la ruta al Mundial de Rusia 2018, será quemada por un 1% de consultados.



Un 0,5% de ecuatorianos respondió que se quemaría a sí mismo.

​

Los indecisos- quienes no supieron hasta el momento de la encuesta o no respondieron a quién quemarían- representan un 9,9% de la muestra. Un 7,6% de los participantes dijo que no quemará a ningún personaje y otro 7% respondió ‘otros’.

En Quito, la tradición era la fabricación de viejos con viruta y ropa usada. Ahora, la comercialización de monigotes de cartón elaborados en la Costa se ha extendido. La ventaja de estos últimos es que permiten un diseño más detallado y se ven más reales.