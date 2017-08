Este es el horóscopo del viernes 11 de agosto del 2017

Si usted nació un día como hoy 11 de agosto del 2017, estará abocado, equívocamente, a combatir las marcas que el paso del tiempo deja en cada uno de nosotros.

Sabe que es una ­batalla perdida de antemano y, sin embargo, pone toda su energía en esa pelea que tarde o temprano terminará en frustración. Lo mejor que puede hacer es ponerse del lado del tiempo y no contra él.



Las huellas que dejan los años son imposibles de evitar. Lo mejor que le puede pasar es que el tiempo se traduzca en sabiduría.



Nacieron en esta fecha: El actor Chris Hemsworth, conocido por su papel protagónico de Thor y la actriz Viola Davis protagonista de la serie 'How to Get Away with Murder'.

ARIES marzo 21 a abril 20.

No le está yendo tan bien como esperaba. Pregúntese si la falla no está en su pasividad.



TAURO abril 21 a mayo 20.

Está canalizando su energía de manera desordenada, es por eso que se encuentra tan cansado.



GÉMINIS mayo 21 a junio 21.

No permita que pongan palabras en su boca que usted no ha dicho. Aclare ese malentendido.



CÁNCER junio 22 a julio 23.

Como un arroyo en el ­bosque, usted deja fluir

su energía con naturalidad. Es una persona serena.



LEO julio 24 a agosto 23.

Su tozudez no siempre le juega a favor. Muy a menudo se verá perjudicado por esa actitud tan suya.



VIRGO agosto 24 a septiembre 23.

Acérquese a algún grupo en el que compartan sus mismos intereses. Necesita un lugar de pertenencia.



LIBRE septiembre 24 a octubre 23.

No se deje engañar por lo que parece ser un negocio extremadamente rentable. No sea ingenuo.



ESCORPIÓN octubre 24 a noviembre 22.

No puede darse el lujo de bajar los brazos. Es ahora cuando tiene que demostrar de qué está hecho.



SAGITARIO noviembre 23 a diciembre 21.

Es una estrategia comercial muy arriesgada. Bien acorde a su personalidad intrépida.



CAPRICORNIO diciembre 22 a enero 20.

Reaparecen rencores que creía sepultados. Deshágase de esos sentimientos negativos.



ACUARIO enero 21 a febrero 19.

Su rebeldía es una señal de la disconformidad que siente con el mundo. Deje la queja y participe.



PISCIS febrero 20 a marzo 20.

Es una decisión muy compleja. Tómese su tiempo y analice todas las aristas de ese asunto.