Fuerte presencia de cine latino en la Semana de la Crítica de Cannes

Tres películas latinoamericanas, una venezolana, una chilena y una brasileña, figuran entre las siete candidatas en liza por el Gran Premio de la 56ª Semana de la Crítica, anunciaron este viernes los organizadores de esta sección del Festival de Cannes.

Paralela e independiente del 70º Festival de Cannes, que se celebrará del 17 al 28 de mayo, la Semana de la Crítica está consagrada al descubrimiento de nuevos talentos. Creada en 1962, solo presenta primeros y segundo largometrajes.



De los 1 250 visionados este años, los programadores han seleccionado 11 obras, siete de ellas en competición. El jurado de esta edición está presidido por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, que compitió por la Palma de Oro el año pasado con la aclamada 'Aquarius'.



Con géneros que van del thriller al documental, pasando por la animación, y temáticas que giran en torno a la historia de Chile, la vida en Irán o las relaciones entre padres e hijos “esta 56ª Semana de la Crítica refleja las preocupaciones de los jóvenes cineastas en un mundo en movimiento”, comentó su delegado general, Charles Tesson, responsable de la selección.



“Estos autores aportan una mirada política sobre las realidades humanas y sociales de territorios dispares”, agregó. Entre las películas seleccionadas se encuentra la ópera prima del venezolano Gustavo Rondón Córdova, 'La familia', que describe la relación de un padre y un hijo en un peligroso suburbio de Caracas.



Se trata de “un filme de aprendizaje, de iniciación”, donde “hay una tensión permanente, una fuerza que pasa por los gestos, la energía”, señaló Tesson. “Una película muy hermosa, muy local y universal al mismo tiempo”.



Desde Chile, Marcela Said mostrará su segundo largometraje después de 'El verano de los peces voladores', 'Los perros', en el que una mujer casada encuentra consuelo en un profesor de equitación, un coronel retirado juzgado por su papel durante la dictadura de Pinochet. El reparto está encabezado por Antonia Zegers y Alfredo Castro, que ya han trabajado juntos en varias películas de Pablo Larraín, como 'No' y 'El club'.



Para el responsable de la selección, 'Los perros' es una película “muy fuerte, llevada por un personaje femenino bastante imprevisible, para nada políticamente correcto”, lo que según él “dice mucho respecto a Chile, su pasado y su presente”.



El tercer largometraje latinoamericano en competición es 'Gabriel e a montanha', del brasileño Fellipe Gamarano Barbosa. La película, basada en una historia real, narra el viaje a África de un joven economista brasileño, lleno de ideales y de proyectos. “Un filme que es casi un documento-ficción” que trata sobre el concepto de “viaje, de la relación con el otro”, apunta Tesson.



También lucharán por el máximo galardón las producciones francesas 'Ava', ópera prima de Léa Mysius, “una especie de parábola sobre el oscurantismo político que amenaza el mundo”, y 'Makala', un documental de Emmanuel Gras centrado en la vida y el trabajo de un hombre en el Congo.



Asimismo, por primera vez, una película de animación también estará en liza: la iraní 'Tehran Taboo' ("Teherán Tabú") de Ali Soozandeh, que describe la vida y las restricciones de libertad en Teherán.



'Oh Lucy!' de la japonesa Atsuko Hirayanagi, con el actor estadounidense Josh Hartnett, completa la lista de las aspirantes al premio. La apertura de la muestra estará a cargo del filme italiano 'Sicilian Ghost Story', de Fabio Grassadonia y Antonio Piazza ("Salvo", Gran Premio de la Semana de la Crítica en 2013), una historia de mafias donde se mezclan amores adolescentes, política y cine fantástico.



Estados Unidos por su parte estará representado con el largometraje que cerrará la sección, 'Brigsby Bear', de Dave McCary, ya proyectado en el Festival de Sundance, una “película sobre el amor al cine” con Mark Hamill, intérprete del héroe Luke Skywalker en 'Star Wars'.