La segunda mitad del 2018 trae variada oferta de espectáculos a Quito

Faltan pocos días para que finalice la primera mitad del 2018 que estuvo marcada por memorables eventos como la primera presentación en el Ecuador de la banda Maroon 5 o el concierto de la artista chilena Mon Laferte. Para la segunda mitad del año, la oferta de eventos continúa en crecimiento y se anuncian nuevos shows en la capital.

El sábado 30 de junio del 2018, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Quito, junto con la Orquesta de Colores FACES-FOSJE, el grupo de rock, el coro Infanto Juvenil FOSJE y el Coro Mutalista Pichincha rendirán un concierto tributo a una de las bandas más importantes de la historia en el evento The Beatles Sinfónico.



Este show, imperdible para los fanáticos del cuarteto de Liverpool, contará con la participación especial de los artistas Israel Brito, Pancho Terán, Sergio Sacoto, Guillermo Cepeda, Alexandra Cabanilla, John Peter y Anabel Naranjo. Todos bajo la dirección del Maestro Patricio Aizaga.



Las entradas para esta cita que será en el Teatro Nacional Casa de la Casa de la Cultura se encuentran disponibles en Ticketshow. El evento contará con tres localidades numeradas: Luneta (USD 15), Platea (USD 20) y Golden (USD 30).



Para el sábado 7 de julio está prevista la presentación de los intérpretes ecuatorianos AU-D, Juan Fernando Velasco y Douglas Bastidas quienes recorrerán sus mayores éxitos musicales en un espectáculo que tendrá una duración de 150 minutos y llenará de música el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



Los boletos para la presentación del Top Tour en Quito se encuentran disponibles en Ticketshow en tres localidades: Preferencia (USD 20, no numerado), VIP (USD 35, no numerado) y Golden (USD 50, numeradas).



A las 19:00 de ese mismo día, en el Coliseo General Rumiñahui, se llevará a cabo el Urban Music Fest, cita que juntará a diversas figuras del género urbano en la capital. Los intérpretes que participarán de este show son: Nacho la criatura, Karol G, Dálmata-El Dalmation, El Nene La Amenaza, Wolfine, Nio García y El Bebo Yau.



El evento contará con cinco localidades: General (USD 29,90), Preferencia (USD 39,90), Butacas (USD 49,90), sillas VIP (59,90) y sillas Urban Box (USD 79,90).



Un día después, el 8 de julio a las 17:00, Luis Ángel Jaramillo- el niño que prestó su voz para el personaje de Miguel en la versión latinoamericana del filme ‘Coco’- ofrecerá un concierto en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El joven intérprete, también llamado ‘El Gallito de Oro’ llega desde México acompañado de sus Mariachis.



Tres localidades están habilitadas para este evento, Poco Loco (USD 35), Miguel (USD 60) y Coco (USD 100). Quienes deseen conocer al joven intérprete podrán adquirir un pase Meet & Greet que incluye la entrada al evento y una foto con el artista.



Para el 29 de agosto del 2018 a las 18:00 está confirmada la presentación de Soy Luna en el Estadio Olímpico Atahualpa. Este espectáculo, destinado al público adolescente, contará con siete localidades, todas numeradas.



El boleto más económico es en General Noroccidental con un valor de USD 25, le sigue General Suroccidental por el mismo precio. Estas dos localidades son las únicas ubicadas en graderío. Por USD 45, los asistentes podrán ubicarse en Tribuna Sur o Tribuna Norte que, por USD 100 en Palco, por USD 125 en Golden Box y por USD 190 en Luna Box.



Septiembre traerá a la capital uno de los shows más esperados del año. El Circo del Sol vuelve a suelo ecuatoriano, esta vez con Amaluna, cuya premier será el 6 de ese mes con funciones que se extenderán hasta el 23.



Amaluna es la última producción del célebre teatro canadiense la obra está ambientada en una misteriosa isla que es gobernada por diosas y cuenta la historia de la reina Próspera quien después de celebrar la ceremonia de mayoría de edad de su hija con un ritual en el que rinde un tributo a la feminidad, causa una tormenta. Que arrastra a la isla a un grupo de jóvenes, uno de los cuales pretende conquistar a la hija de Próspera, pero su amor será puesto a prueba.



Para este espectáculo están habilitadas siete localidades. Los horarios varían dependiendo del día en el que se realice la función.

El 7 de septiembre, la agrupación mexicana Zoé llegará al Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20:00. Lo hará en el marco de su Zoé Tour que arrancó el pasado 16 de marzo del 2018.



La banda de rock, liderada por León Larregui en la voz y conformada por Sergio Acosta (guitarra), Jesús Báez (teclados), Ángel Mosqueda (bajo) y Rodrigo Guardiola (batería) traerá a la capital éxitos como Labios Rotos, Soñé, Venus, 10 A.M., Paula, entre otros. Las localidades son: Preferencia (USD 40), VIP (USD 70), Sillas Top Box (USD 130).



Una semana después, el cantautor uruguayo Jorge Drexler llegará a Quito en el marco de su gira Salvavidas de Hielo que toma el nombre de su décimoquinto y más reciente trabajo discográfico.



El show será a las 20:00 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están habilitadas cuatro localidades numeradas: Luneta Alta (USD 35), Luneta Baja (USD 55), Platea (USD 65), Butaca VIP (USD 80)



Para el 22 de septiembre a las 20:00, también en el Teatro Nacional, el argentino Gustavo Santaolalla traerá a la capital su gira Desandando el Camino, un show en el que se hará un recorrido de la carrera musical de este célebre artista.



Cuatro localidades numeradas están disponibles para este show: Luneta Alta (USD 75), Luneta Baja (USD 95), Platea (USD 125) y Butaca (USD 145).

Con presentaciones en Quito y Guayaquil, la agrupación CNCO de la que es parte el ecuatoriano Christopher Vélez llegará al país. Lo hará en el marco de su gira CNCO World Tour y compartirá escenario con la banda mexicana Reik en el mes de noviembre.



Los detalles sobre la fecha exacta, el lugar de la presentación y las localidades disponibles aún no han sido revelados por Top Shows Ecuador, empresa organizadora del evento, sin embargo, en un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter el 25 de junio, se informó que la preventa se habilitará “próximamente”.

Para el 17 de noviembre está confirmada la presentación de la banda finlandesa The Rasmus en la capital. La cita fue anunciada el pasado 21 de junio del 2018 por Lauri Ylönen, vocalista y compositor del conjunto, en un video difundido en la página de Facebook de la agrupación.



El show se desarrollará en el Centro de Convenciones de El Teleférico a las 20:00. Hasta este 26 de junio se desconocen detalles sobre las localidades que estarán habilitadas para la presentación, sin embargo, UEvent Group, empresa organizadora del evento informó por medio de su página de Facebook que la venta de entradas al público general se iniciará hoy a través de Ticketshow.

