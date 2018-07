Scarlett Johansson se retira de una película sobre transgénero tras críticas

LEA TAMBIÉN

Scarlett Johansson renunció al papel de una criminal transgénero luego de una fuerte reacción contra su selección, reveló la actriz en una entrevista difundida ampliamente el viernes (13 de julio del 2018) en los medios de Estados Unidos.

La actriz iba a protagonizar 'Rub and Tug', la historia de Dante 'Tex' Gill, un operador de una sala de masajes y proxeneta que se convirtió en una gran figura criminal en las décadas de 1970 y 1980. Nacido como Lois Jean Gill, se identificó como hombre.



“A la luz de recientes cuestionamientos éticos en torno a mi casting como Dante Tex Gill, he decidido respetuosamente renunciar a mi participación en el proyecto”, dijo la actriz, de 33 años, a la revista Out Magazine.



“Nuestro entendimiento cultural de la gente transgénero continua avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre el casting y me di cuenta de que era insensible”.



Cuando se anunció la elección de Johansson para el papel, la artista y el proyecto fueron fustigados en las redes sociales por no dar la oportunidad a alguien de la comunidad, con actrices trans como Trace Lysette y Jamie Clayton.



Los representantes de Johansson no respondieron inmediatamente a la solicitud de un comentario, pero previamente publicaron un comunicado apuntando que Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman han hecho todos los papeles exitosos de transgénero.



“Aunque me hubiera encantado la oportunidad de interpretar la historia y la transición de la vida de Dante entendí por qué muchos sentimientos deberían ser representados por una persona transgénero y estoy agradecida de que el debate sobre el casting haya desencadenado un amplio debate sobre la diversidad y representación en la película”, agregó Johansson.



La actriz citó cifras de Glaad - Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (Alianza contra la difamación de gays y lesbianas) - que mostraron que los personajes de LGBTQ cayeron 40% en 2017 respecto al año anterior, sin personajes trans en los principales estrenos de los estudios.



No hubo reacciones inmediatas por la salida de Johansson del equipo de producción de 'Rub and Tug'.



Miembros de la comunidad transgénero en línea apoyaron en gran medida a la actriz, pero destacaron que el largo camino por la igualdad aún debe ser negociado.



“Gracias Scarlett Johansson por retirarte de 'Rub and Tug'...Ahora empieza el verdadero trabajo”, tuiteó Ashlee Marie Preston, activista a favor de los derechos civiles y una personalidad en los medios. “Esto ha tardado mucho tiempo en llegar a Hollywood. Pero la comunidad trans está lista si ustedes lo están”.