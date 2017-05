Samantha Grey se transforma en su madre, la cantante Sharon

Con un equipo de maquilladores, estilistas, profesores de canto y actuación, y hasta con un psicólogo, Samantha Grey emprende en un 'reality' de televisión del programa ‘En contacto’ (Ecuavisa) el reto de interpretar a su madre, la cantante Sharon La Hechicera, convertida en leyenda de la tecnocumbia tras su fallecimiento hace ya más de dos años.

La bailarina guayaquileña inició un proceso de siete semanas de entrenamiento para presentarse al casting y optar por encarnar a su madre en una telenovela que Ecuavisa espera producir en 2018, un proceso que es seguido por las cámaras y presentado como ‘reality’ inserto en el programa matinal.



“Sigo pensado que mi mami es irremplazable. La idea es llegar a interpretarla en el casting para poder contar su vida, pero no porque quiera ocupar su lugar”, explicó Grey, quien el año pasado incursionó como actriz de televisión en la serie ‘La Trinity’, como presentadora del matinal de Ecuavisa, y lanzó también su carrera como cantante.



Samy, como también se conoce a la heredera de Edith Bermeo ‘Sharon’, dice que pretende rendir homenaje a la figura de la Diva Criolla sin lesionar su memoria. “Ha sido fuerte porque hemos tocado temas muy personales, pero he salido fortalecida”, dice.



El reto implica un cambio de perspectiva y tomar distancia de la vida de su progenitora, algo para lo que ha sido de utilidad hablar con un psicólogo, reconoce. “Es importante sanar todo lo que en algún momento me ocasionó algún daño, para estar en paz con ello (…) Desvincularme de la escena porque ya no me afecta tanto y poder verlo como una situación del personaje”.



El entrenamiento apuntala además su proceso de formación actoral, una faceta todavía nueva para ella, que le brindará "herramientas para toda su carrera".



El actor y director de teatro venezolano, Gonzalo Cubero, que dirige los progresos de Samantha, indicó que a través de un taller de actuación trabaja con otras actrices que podrían responder al casting para interpretar a Sharon.



Según el director, Grey tiene una ventaja que le viene desde la cuna. “Samantha está sintiendo que va a representar a un personaje con una historia con la que ella tiene que compaginarse, no la historia real, porque la propuesta incluye realidad y ficción, sino la historia que se creó para que Sharon viviera (en la televisión)”.



El reality ‘Hechizando a Samantha’ dejará un registro con las razones de por qué la hija ganó o no el papel de la madre.



Grey le quiere agregar a la audición el poder cantar de una forma similar a como lo hizo Sharon, aunque tiene un registro de voz menor, con entonación, timbre y tono diferentes. “Estoy sintiendo cada parte de este proceso, lo estoy viviendo a flor de piel, con todas las sensaciones que son parte de él. Espero simplemente dar lo mejor de mí”, concluye.