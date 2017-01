Samantha Grey, heredera artística de una Sharon 'irremplazable'

Tras dos años de la muerte de la cantante Edith Bermeo, mejor conocida como Sharon La Hechicera, la hija de la artista ha incursionado como actriz de televisión en la serie 'La Trinity' y como presentadora del programa matinal de Ecuavisa.

Samantha Grey, quien inicialmente mostró su talento como bailarina al ganar el reality 'Soy el mejor VIP' (TC Televisión), lanzó también su propia carrera como cantante. El camino es similar al de su madre, aunque dice que nunca ha querido imitar a la Reina de Tecnocumbia que para ella es simplemente “irremplazable”.



“Quiero hacer mi propia carrera, evitar que nos comparen porque no he venido a remplazarla, esa no es la idea”, dice Grey, de 24 años.

La hija de la Diva Criolla lanzó en marzo del año pasado su carrera como cantante, pero en el género del pop tropical. “Tenemos muchos gustos en común, pero no quiero compartir el estilo, ni que nos ubiquen en la misma línea o que digan Samantha vino a poner ‘out’ a su mamá”, agregó la joven artista.



¿Qué papel ha jugado la trágica muerte de Sharon –lanzada desde un vehículo en movimiento por su conviviente, según la Fiscalía– en el ascenso de su carrera de su hija? Es imposible saberlo, aunque Grey dice que ya le había comunicado a su progenitora de sus intenciones de “ser parte del medio” artístico.



“Es algo que siempre soñamos, siempre me preparé para esto y hacerlo realidad es lo que mi mami siempre quiso. Ella quería que yo triunfara y sé que hoy está orgullosa de todo el esfuerzo que estoy realizando”, le dijo Grey a EL COMERCIO en un evento de conmemoración por los dos años de la muerte de la tecnocumbiera.

En el Pup Up Teatro Café de Urdesa, norte de Guayaquil, la familia de la desaparecida artista organizó está semana, durante una sola noche, una exposición de 24 fotografías inéditas de Sharon, fotos en las irradiaba pura sensualidad.



También se presentó un video con la versión acústica de la canción Déjalos, un pasillo melancólico que la voz de la Diva interpreta en una grabación informal acompañada de una guitarra. "Déjalos, aunque todos te censuren yo te quiero; déjalos, que critiquen y murmuren no me importa. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú”, dice el coro del tema.

Este jueves 5 de enero, la heredera artística de la cantante subió el videoclip a su cuenta de YouTube, Samantha GreyTV. Aún hay mucho material inédito, que la familia espera ir publicando de forma paulatina.



“Lo que hace especial a esta versión es que se siente muy cerca y cálida su voz, y eso es lo que a mi me llena el corazón y por eso la quise compartir. Es eso que me saca una sonrisa, me llena el corazón y me hace querer compartirlo con el público”, dijo Grey sobre el video.



Samantha también tuvo que asumir el papel de madre para su hermano de cuatro años, aunque cada vez se apoya más en su familia para la crianza del niño.

“Soy su hermana, él sabe que su mamita es Sharon y que está en el cielo. El primer año me restringí mucho, nunca salía, estaba pensando más en el bebé, pero mi familia me dijo: respira un poco, tienes 21 años y tienes derecho”, explicó Samantha, que mantiene un noviazgo con Diego Álvarez, Don Day.