El regreso de Izquierdo al relato corto

La siguiente anécdota servirá para que el lector se haga una idea de la atmósfera que tienen los primeros cuentos escritos por el autor ecuatoriano Salvador Izquierdo (Jorge Izquierdo). Textos que han sido leídos por pocas personas y fueron publicados en el 2008, en su primer libro, ‘Autogol’.

Entre el 2008 y 2009, Izquierdo, vivía en Seattle, EE.UU. Estaba allí estudiando su maestría. Antes de regresar al país armó una peregrinación hasta Port Angeles, un pueblo del estado de Washington, en el que fue enterrado el escritor Raymond Carver.



Carver, uno de los mejores cuentistas del siglo XX, fue parte del realismo sucio. Un género que se caracteriza por textos escritos sin ningún adorno narrativo y que apasionó al autor de ‘Te Faruru’ y de ‘Una comunidad abstracta’ durante muchos años.



Cuando Izquierdo llegó al cementerio y se paró frente a la tumba del autor ‘De qué hablamos cuando hablamos de amor’ solo pensaba en que quería orinar y que no había un baño cerca. El misticismo del momento se evaporó.



Izquierdo fue sacudido por una típica atmósfera carveriana en la que siempre parece que los personajes están a punto de encontrar un sentido a su vida pero al final no pasa nada trascendente. Como no había nadie cerca en ese momento Izquierdo decidió aliviarse en uno de los árboles cercanos.



Los textos que escribió en esos años, y que han sido trabajados y pulidos, están en la segunda parte de ‘Te Perdono Régimen’, de la editorial La Caída, que se presenta el viernes 2 de junio, a las 18:00, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica.



La primera serie que aparece en el libro son cuentos que Izquierdo publicó entre el 2011 y 2012. “Los veo -dice- como una especie de transición porque quería escribir una novela”. A diferencia de los cuentos de ‘Autogol’ que están escritos en primera persona y que tienen una especie de trama, los de la primera parte, cuyos títulos tienen nombres como Horacio Castellanos Moya o Tomás Gutiérrez Alea, están escritos en infinitivo, nuevamente el bicho de la experimentación narrativa se hizo presente en la obra del autor.



El gusto de Izquierdo por los cuentos tiene un filón sentimental. Cuando era niño su abuela le regaló una antología de cuentos fantásticos hispanoamericanos. También, está la presencia de Felisberto Hernández a quien ha leído y estudiado, en términos académicos, durante su posgrado.



Izquierdo aclara que no hay una influencia directa de este autor en sus cuentos pero sí reconoce que hay algo particular en su lucha por ir en contra de la narración tradicional que lo atrae. “Él se propone libros donde no solo se cuenta una historia. Sus relatos no están hechos para una antología”.



La razón por la que tituló a este libro ‘Te Perdono Régimen’ está explicada en el prólogo. En este texto cuenta que sintió que existía una sintonía entre sus libros, que empezaron a publicarse en el 2008, y el Gobierno de los últimos diez años. Izquierdo se dio cuenta de que si bien ese Gobierno abrió ciertas posibilidades en el ámbito cultural, al mismo tiempo, actuaba en su detrimento.



La reflexión de Izquierdo está salpicada de ironía y sarcasmo. “Les digo que al final de diez años de contradicciones y sufrimientos yo les perdono. Hago el gesto magnánimo de perdonar al régimen -como ellos lo hacen- por todo lo que me ha pasado a mí”, dice.