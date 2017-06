Sorteo de cupos para planteles municipales de Quito será en el Salón de la Ciudad

Desde las 06:00 de hoy, jueves 8 de junio del 2017, los exteriores del Salón de la Ciudad ya estaban concurridos. Una fila de personas comenzó a formarse; eran madres de familia que aspiraban a participar del sorteo de cupos para los establecimientos municipales del Distrito.

Hasta las 10:00 de hoy se habían inscrito, desde el lunes 5 de junio, 11 175 aspirantes para 1 956 cupos para 20 instituciones educativas (primero y octavo de Educación General Básica, y primero de Bachillerato General Unificado), indicaron las autoridades.



Patricia Chicaiza fue la primera de la fila. La mujer de 55 años aspira que su hija ingrese a octavo de Educación Básica en el Colegio Benalcázar; ella vive por el sector de La Carolina. Actualmente, la niña estudia en el Colegio República de Bolivia, ubicado por el sector de Iñaquito.



Llegó a las 06:00, porque le habían contado que el sorteo comenzaría a las 08:00. Aplicó para un colegio municipal porque, contó, "no me ayudaron para ingresar en el Colegio Dillon". Espera tener suerte.



Tras de esta mujer se extendía una larga fila que daba la vuelta por la calle Chile. La mayoría comenzó a hacer fila a partir de las 08:00. Aspiran poder ingresar en el Salón de la Ciudad, cuya capacidad es de 500 personas.



Las que no alcancen serán ubicadas en la Plaza Chica; allí se ha instalado sillas para 300 personas. Y en una pantalla gigante podrán observar el sorteo de cupos.



El sorteo será transmitido en vivo vía Internet. Paralelo a eso se instaló un sistema de circuito cerrado de video en la Plaza Chica. En todo el montaje trabajaron más de 40 personas de varias dependencias municipales.



A las 11:15 comenzaron a ingresar las madres de familia. Todo estaba dispuesto para que a las 12:00 comience el sorteo público de los 1 956 cupos. Estará el notario Miguel Baca y el presidente de Quito Honesto, Gastón Velásquez, quienes avalizarán el sorteo.