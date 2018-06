Salen a la venta las entradas para el concierto de The Rasmus en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La mañana de hoy (26 de junio del 2018) se habilitó la venta de entradas para el concierto de la agrupación finlandesa The Rasmus en Quito. La cita se desarrollará el próximo 17 de noviembre del 2018 a las 20:00 en el Centro de Convenciones El Teleférico.

Esta será la primera vez que la banda pise suelo ecuatoriano. Para el evento se encuentran disponibles dos localidades no numeradas: general cuyo valor es de USD 49 y VIP con un precio de USD 69.



La empresa encargada de gestionar la venta de entradas para el concierto es Ticketshow. Los interesados en adquirir sus pases podrán hacerlo a través de la página web de la empresa o en todos los locales de Ticketshow y Musicalísimo de Quito, Guayaquil y Cuenca, así lo confirmó a EL COMERCIO la organización del evento.



The Rasmus es una agrupación con más de 20 años de trayectoria y es la banda finlandesa más premiada de la historia. A escala mundial se han vendido más de cuatro millones de sus discos.



Canciones como In The Shadows, Livin’ in a World Without You, No Fear, Paradise, First Day of My Life son parte de la larga lista de éxitos de The Rasmus que con seguridad sonarán en la capital en noviembre. Los integrantes actuales de la agrupación son Lauri Ylönen (vocalista), Pauli Rantasalmi (guitarrista), Aki Hakala (baterista) y Eero Heinonen (bajista).

Video: YouTube, cuenta: The Rasmus Oficial.