Ryan Gosling y el director de 'La La Land' abordarán biopic de Neil Armstrong

El actor Ryan Gosling volverá a trabajar con Damien Chazelle, el director del largometraje musical 'La La Land', para llevar a cabo una película sobre la vida del famoso astronauta estadounidense Neil Armstrong.

Según informó este jueves 29 de diciembre de 2016 el medio especializado The Hollywood Reporter, este filme del estudio Universal se titulará 'First Man' y girará en torno a la misión espacial que llevó a Armstrong en 1969 a ser el primer hombre en pisar la Luna.



La cinta se basará en el libro 'First Man: A Life of Neil A. Armstrong', escrito por James Hansen, y contará como guionista con Josh Singer, que ganó junto a Tom McCarthy el Oscar al mejor guión original por 'Spotlight' (2015).



'First Man' será el segundo trabajo conjunto de Gosling y Chazelle tras 'La La Land', la película musical que continúa en cartelera y que ha causado sensación entre el público y la crítica.



Con Emma Stone como coprotagonista, 'La La Land' es la gran favorita para los Globos de Oro, para los que logró siete nominaciones, y parte como aspirante destacada en la carrera para los Oscar.



Por otro lado, Gosling tiene pendiente el estreno de 'Weightless', la última película del realizador Terrence Malick, y será el líder del reparto junto a Harrison Ford de 'Blade Runner 2049', la secuela de la célebre cinta de ciencia-ficción de Ridley Scott.