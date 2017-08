Denuncian a Roman Polanski por presunto nuevo caso de abuso

Un nuevo presunto caso de abuso salpica al director de cine Roman Polanski, luego de que una mujer identificada como Robin lo denunciara este martes 15 de agosto de 2017 por un presunto abuso cometido en 1973, cuando la mujer tenía 15 años.

"No lo he superado", dijo la mujer en una conferencia de prensa junto a su abogada, Gloria Allreds, donde no dio más detalles sobre el caso. Pese a que el hecho prescribió, la mujer dijo estar dispuesta a testificar ante la justicia ante la sospecha de que existen más casos como el suyo.



En junio pasado, la estadounidense Samantha Geimer, de quien Polanski abusó en 1977 cuando la mujer tenía 13 años, intercedió por el realizador francés ante la justicia estadounidense al solicitar al tribunal en Los Ángeles que se cierre el caso.



Geimer, en la actualidad de 54 años, acudió a los tribunales acompañada del abogado de Polanski, Harland Braun. El juez del caso, Scott Gordon, no se ha pronunciado por ahora sobre la petición.



La víctima dijo que estaba segura de que Polanski se arrepintió de inmediato de lo que hizo, explicó Geimer a los periodistas tras la vista. Insistió en que su encuentro con el director fue "desagradable", pero "menos traumático" de lo que muchos suponen.



Polanski reconoció haber abusado de la menor en 1977 en la mansión de su amigo Jack Nicholson. Pasó 42 días entre rejas bajo observación psiquiátrica.