Roger Waters quiere hacer show de 'The Wall' en frontera entre México y EE.UU.

El ex cantante y bajista de Pink Floyd, Roger Waters, quiere dar un concierto en la frontera entre Estados Unidos y México, anunció este jueves 16 de febrero de 2017 en Londres el cantante, de 73 años.

"Lo haría con el fin de realizar una acción humanitaria", dijo Waters, quien agregó que también haría lo mismo "entre Israel y Palestina para eliminar estas espantosas barreras". Waters celebró la caída del Muro de Berlín con un concierto en 1990 ante medio millón de personas, en el que interpretó el disco 'The Wall' con un show gigantesco.



Hasta hace pocos años atrás continuaba de gira con ese espectáculo. El músico británico, que reside hace tiempo en Estados Unidos, criticó el proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México.



La humanidad debe reconocer que "todos somos seres humanos y debemos darnos cuenta cómo podemos vivir juntos". Waters estuvo en Londres junto a su excompañero de banda y baterista, Nick Mason, para presentar la exhibición 'The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains', que puede ser vista entre el 13 de mayo y 1 de octubre de este año en el Victoria and Albert Museum de la capital británica.